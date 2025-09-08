Condenado por tentativas de homicídio é preso ao agredir homem a cacetadas, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Alexander Lima Costa, 29 anos, foi preso após agredir um homem a cacetadas na Comunidade Limão, região do Ituqui, em Santarém.

Ao ser capturado foi constatado que contra ele também já havia um mandado de prisão por duas tentativas de homicídio ocorridas no bairro Uruará no ano de 2014.

Neste domingo (7), o acusado afirmou que primeiro foi agredido com um terçado e por isso revidou com as cacetadas.

A vítima recebeu 10 (dez) pontos na cabeça e por estar bastante machucada ficou impossibilitada de comparecer na delegacia para prestar depoimento.

Com relação ao mandado de prisão expedido em 2021 pela 3ª Vara Criminal de Santarém, Alexander Lima foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado.

Na época do crime, ele tentou matar a facada juntamente com outras duas pessoas, as vítimas Rômulo Silva de Almeida e Ivanilson Sousa Santos em meio a um evento em comemoração ao Dia do Trabalhador.

A PM informou que Alexander Lima era considerado foragido da Justiça e ainda assim, era suspeito de cometer furtos, desordem e traficar na Comunidade Limão. Em outras ocasiões, já haviam tentado capturá-lo por três vezes, mas ele sempre conseguia fugir.

Agora foi detido e encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

