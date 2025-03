Condutor de carro morre e motociclista tem perna dilacerada após colisão violenta

(Foto: Reprodução) – Na madrugada de quarta-feira (12), um acidente matou o motorista de um carro e feriu gravemente um motociclista na rotatória da Cuiabá, próximo à rodoviária, no bairro Esperança, em Santarém.

De acordo com informações repassadas por agentes da SMT (Secretaria Municipal de Trânsito), Rafael Thales (camisa cinza) morreu ao colidir o carro em um poste e capotar. Antes, atropelou violentamente um motociclista identificado como Jean Barbosa Silva.

O motociclista que também é cantor conhecido como Jean Freelance, alegou que estava na rotatória quando foi surpreendido pelo veículo. A colisão foi tão violenta que a vítima foi lançada a uma distância de cerca de 150 metros e teve parte da sua perna dilacerada.

Agentes da SMT isolaram a área até a chegada da Polícia Científica. Posteriormente realizaram a perícia de trânsito e constataram que o automóvel trafegava em alta velocidade, principalmente em virtude do primeiro impacto com o motociclista.

Nota quadro clínico

A Prefeitura de Santarém, por meio da direção do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), informa que o paciente J.B.S., 33 anos, vítima de acidente de trânsito, foi admitido na unidade e passou por procedimento cirúrgico no membro inferior esquerdo. Atualmente, encontra-se estável e sob os cuidados da equipe de ortopedia.

Fonte: Diene Moura – O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:46:05

