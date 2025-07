Condutor embriagado desacata policiais e é preso durante ronda em Novo Progresso

Foto: Reprodução |

Novo Progresso (PA) – Na madrugada deste sábado (26), por volta das 3h, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Travessa Tiradentes, no bairro Santa Luzia, quando se deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Fan de forma perigosa.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, andar cambaleante e forte odor etílico. O indivíduo, identificado como I. d. R., ainda desacatou a guarnição com palavras de baixo calão.

Diante do comportamento alterado, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Materiais apreendidos:

01 motocicleta Honda Fan, placa OAS-7F08

01 aparelho celular Samsung

01 capacete amarelo

A ocorrência foi atendida pela guarnição da VTR 4601, composta pelo 2° Sargento Maduro (comandante), Cabo Walter (motorista) e Cabo Gilberto (patrulheiro), sob supervisão do Oficial de Dia, 1° Tenente PM Rosivaldo.

O policiamento pertence ao 46º BPM, sob o comando do Tenente-Coronel QOPM Gama, vinculado ao CPR X, comandado pelo Coronel QOPM Márcio Abud.

