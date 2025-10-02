Condutor não habilitado se envolve em acidente e deixa cavalo e vaqueiro feridos na PA-437

Veículo de passeio ficou com a frente danificada; cavalo sofreu corte profundo no peito — Foto: Reprodução / Redes sociais

O homem apresentava visíveis sintomas de embriaguez e foi conduzido pela PM à delegacia de Polícia Civil.

Em Óbidos, oeste do Pará, um condutor não habilitado se envolveu em um acidente de trânsito no início da madrugada de hoje, deixando um cavalo e um vaqueiro feridos. O acidente aconteceu na PA-437.

Testemunhas relataram que o homem trafegava em alta velocidade em um carro de passeio sentido aeroporto, quando se deparou com uma boiada. O veículo atingiu um cavalo provocando um corte profundo no peito do animal e provocando a queda do vaqueiro identificado como Luciano Sousa dos Santos, que teve escoriações na cabeça.

Segundo a polícia, após o acidente, o condutor fugiu do local, mas a viatura fez o acompanhamento e abordou o veículo nas proximidades do aeroporto. Durante a abordagem foi detectado que o condutor identificado como Paulo Silva Araújo não possuía CNH e estava como visíveis sintomas de embriaguez. Ele estava acompanhado de um passageiro que também estava embriagado.

Diante das circunstâncias condutor e passageiro foram conduzidos até à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/13:02:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...