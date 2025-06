Condutor perde controle de carro e atropela motociclista em avenida de Altamira (PA)

(Foto: Reprodução) – O acidente envolveu um carro vermelho e uma motocicleta, e aconteceu por volta das 19h30, próximo à área do Parque e Orlas, no Centro da cidade.

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro desgovernado na noite de sexta-feira (27/6), na avenida Cícero Maia, uma das vias mais movimentadas de Altamira, na região sudoeste do Pará. O acidente envolveu um carro vermelho e uma motocicleta, e aconteceu por volta das 19h30, próximo à área do Parque e Orlas, no Centro da cidade.

Segundo testemunhas, o condutor do carro teria buzinado para conhecidos que estavam nas calçadas, momento em que perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e acabou atingindo o entregador de lanches que passava de moto pela via.

O motociclista foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O motorista do carro permaneceu no local e aguardou os procedimentos. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) atenderam a ocorrência e organizaram o fluxo no trecho.

Com este caso, Altamira já soma mais de 350 acidentes de trânsito registrados somente neste ano. Em nota, o Demutran informou que realiza ações educativas e de conscientização para tentar reduzir os índices de sinistros na cidade.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/16:26:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...