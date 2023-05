Conferência Municipal de Altamira busca promover políticas públicas para o desenvolvimento da cidade

O evento vai discutir temas de interesse público que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Discutir e debater políticas públicas para o aprimoramento da cidade e a melhoria da qualidade de vida de sua população. Com esses objetivos centrais, Altamira realiza a sua 3o Conferência Municipal, promovida pelo Poder Executivo Municipal, por meio da

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e de Articulação da Cidadania (Segmuc).

O evento terá duração de dois dias e começa nesta quarta-feira (31), com a presença de representantes da comunidade, entidades e movimentos sociais, especialistas, autoridades municipais e demais interessados em contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável e inclusiva. A conferência será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e tem início marcado para esta quarta-feira (31), a partir das 19 horas, e na quinta-feira (1), a partir de 8 horas.

Entre os temas centrais que serão debatidos durante a conferência estão a habitação de interesse social, a regularização fundiária e a mobilidade urbana. Esses tópicos foram selecionados por sua importância para o desenvolvimento urbano de Altamira, com o objetivo de encontrar soluções efetivas para os desafios enfrentados pela cidade nesses aspectos.

Ao longo do evento, serão apresentadas metas e propostas estratégicas que servirão como base para a aplicação de políticas públicas voltadas ao progresso de Altamira. A intenção é promover a participação ativa da população, proporcionando um espaço para discussões e reflexões sobre o futuro da cidade e o envolvimento de todos os setores da sociedade.

Além disso, durante a Conferência da Cidade de Altamira, será realizada a aprovação da comissão de discussão do Conselho Municipal das Cidades de Altamira, visando fortalecer a representatividade e a participação da comunidade nas decisões relacionadas ao planejamento urbano. Outro importante momento do evento será a eleição dos delegados que representarão Altamira na conferência Estadual, de 18 a 20 de setembro de 2023. Esses delegados terão a responsabilidade de levar as discussões e propostas locais para o âmbito

estadual, contribuindo para a definição de políticas públicas em nível mais amplo. A Conferência de Altamira será aberta ao público interessado em colaborar com a construção de uma cidade melhor e mais justa para todos.

Programação

31/05 (Quarta-feira) – 19 horas

Abertura da Conferência Municipal de Altamira.

01/06 (Quinta-feira)

A partir de 08 horas

Mesa 1 – Habitação de Interesse Social;

Mesa 2 – Regularização Fundiária;

Mesa 3 – Mobilidade Urbana

A partir de 14 horas

– Retorno com apresentação e Trabalhos em grupos;

– Plenária para aprovação de metas e propostas estratégicas;

– Aprovação da comissão de discussão do Conselho Municipal das Cidades de

Altamira;

– Eleição dos delegados à conferencia estadual.

Serviço

3a Conferência Municipal de Altamira

Data: 31/05, a partir de 19 horas, 01/06, a partir de 8 horas.

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Endereço: Rua 7 de Setembro – Esplanada do Xingu

Contato para a imprensa:

Tiago Furtado – Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Altamira

Telefones: (93) 99123-3968 | (93) 98807-0002.

