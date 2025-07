Os leoninos são pessoas ambiciosas, expressivas e dramáticas. (Foto: Freepik)

Leão é o quinto signo do Zodíaco e rege a casa 5 do mapa astral

Conhecidos por serem o centro das atenções, os leoninos sempre levam consigo a uma personalidade leve e carismática, que costuma envolver as pessoas ao seu redor. Além disso, as pessoas do signo de Leão são leais e gostam de aproveitar a vida estando acompanhadas de muitos amigos, mas detestam com todas as forças quando algo não dá certo, porque costumam planejar tudo com muita antecedência.

“Leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica a astróloga Thais Mariano ao portal Terra.

Confira 7 curiosidades sobre as pessoas do signo de Leão

Signo do elemento Fogo

O signo de Leão é ligado ao elemento Fogo e tudo isso indica que os leoninos gostam de mais estabilidade do que a correria, mesmo que pareça que as chamas revelem o contrário. “Apesar de ser um signo de Fogo, ele busca estabilidade”, destaca Thais.

Possuem autoestima elevada

Talvez uma das características mais fortes dos leoninos seja a confiança inabalável em suas habilidades. “Assim como o animal que representa esse signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, pontua a astróloga.

São muito expressivos

Como são comandados pelo sol, a expressividade é um ponto forte nas pessoas do signo de Leão. Além disso, elas possuem uma presença natural e magnética que faz com que os leoninos se destaquem em qualquer situação.

Pessoas dramáticas

Os leoninos conseguem ser extremamente dramáticos com diversos assuntos, mas algo que os tira do sério é quando alguém consegue ser mais reconhecido do que ele. “É dramático, do tipo de drama digno dos teatros, expansivo e exagerado. Sente-se profundamente magoado quando não é reconhecido por algo que faz, ou quando acha que deveria ser reconhecido”, disse Thais Mariano.

Extremamente ambiciosos

Outra curiosidade sobre as pessoas do signo de Leão envolve a ambição, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. “Os leoninos tendem também a permitir que o ego os domine e a agir de forma que beneficie somente a si, mesmo que cause prejuízo ao outro”, reflete a astróloga.

Amam o luxo

Por serem extremamente ambiciosos, os leoninos também amam o glamour e tudo o que compreende a grandiosidade na vida material. Em geral, eles sempre preferem objetos de máxima qualidade e ambientes sofisticados no cotidiano.

Gostam de aventuras

As pessoas do signo de Leão nutrem um amor especial pelas aventuras e, por isso, gostam de aproveitar cada oportunidade que a vida lhes concede. Com esses traços de espírito aventureiro, os leoninos amam entrar em desafios que estimulam o interesse e a curiosidade.

