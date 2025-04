Confira a programação das paróquias e áreas da arquidiocese de Santarém para a Semana Santa

Celebração do Domingo de Ramos abre Semana Santa — Foto: Divulgação

Algumas comunidades irão celebrar o Domingo de Ramos no sábado, dia 12.

A Semana Santa inicia neste dia 13 de abril, com o Domingo de Ramos, momento em que a Igreja Católica celebra os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A Arquidiocese de Santarém, oeste do Pará, divulgou os horários das Celebrações da Palavra e Missas de Ramos e demais programações das paróquias e áreas pastorais até a Quarta-feira Santa, 16 de abril. Algumas comunidades irão celebrar o Domingo de Ramos no sábado, dia 12. Confira abaixo:

Região de 1 de Pastoral

Paróquia N. Sra. da Conceição

Catedral de Nossa Senhora da Conceição

13/04 – 8h30 e 19h (Missas com bênção dos Ramos)

14/04 – 18h (Missa)

15/04 – 18h (Missa)

16/04 – 18h (Missa)

Igreja N. Sra. das Graças – Bairro Santa Clara

12/04 – 18h (Missa com bênção dos Ramos)

13/04 – 7h e 17h30 (Missa com bênção dos Ramos)

14/04 – 19h (Celebração penitencial)

15/04 – 19h (Missa)

16/04 – 19h (Ofício das Trevas)

Paróquia N. Sra. de Fátima – Bairro de Fátima

12/04 – 19h (Missa com bênção dos Ramos)

13/04 – 7h (Procissão de Ramos saindo da orla de Frente do Mercadão 2000 para a Igreja, seguida de missa.), 10h e 18h30 (Missas com bênção dos Ramos)

14/04 – 19h30 (Terço das Sete Dores de Nossa Senhora)

15/04 – 19h30 (Celebração penitencial)

16/04 – 19h30 (XII Recital da Paixão)

Paróquia N. Sra. Aparecida – Bairro Aparecida

13/04 – 8h e 19h (Missa de Ramos)

14/04 – 19h (Celebração Penitencial)

16/04 – 12h (Missa) e 19h (Celebração Penitencial)

Paróquia Santíssimo Sacramento – Bairro Santíssimo

13/04 – 7h e 17h30 (Missa de Ramos)

15/04 – 19h (Celebração Penitencial)

Paróquia São Sebastião – Bairro Prainha

13/04 – 8h e 19h (Missa de Ramos)

16/04 – 19h (Celebração Penitencial)

Paróquia São Raimundo Nonato – Bairro Aldeia

12/04 – 19h (Missa com bênção dos Ramos)

13/04 – 8h30 e 18h (Missa com bênção dos Ramos)

14/04 – 19h (Via-sacra itinerante)

15/04 – 19h (Celebração e novena)

16/04 – 12h (Celebração Eucarística)

Paróquia Santo Antônio – Bairro Laguinho

13/04 – 7h15 e 19h30 (Missa com bênção dos Ramos)

16/04 – 19h30 (Santa Missa)

Região 2 de Pastoral

Paróquia Cristo Libertador

Igreja São Paulo Apóstolo – Bairro Diamantino

12/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

Igreja Santa Clara – Bairro Área Verde

12/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

Igreja de Sant’Ana – Bairro Santana

13/04 – 7h30 (Missa de Ramos)

Igreja São João Batista – Bairro Uruará

13/04 – 7h30 (Missa de Ramos)

Igreja São Francisco de Assis – Bairro Área Verde

13/04 – 9h (Missa de Ramos)

Igreja Divino Espírito Santo – Bairro Jutaí

13/04 – 9h (Missa de Ramos)

Igreja Cristo Libertador – Bairro Interventoria

13/04 – 18h (Missa de Ramos)

Igreja São José Operário – Bairro São José Operário

13/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

Igreja Nossa Senhora do Livramento – Bairro Livramento

13/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

Área Pastoral São Lucas

Igreja São Tomé – Bairro Miritituba

12/04 -17h30 (Celebração de Ramos)

Igreja Frei Rainério – Bairro Urumari

12/04 -17h30 (Missa de Ramos)

14/04 – 20h (Celebração Penitencial)

Igreja N. Sra. das Graças – Bairro Mararu

13/04 – 08h (Missa de Ramos)

14/04 – 20h (Celebração Penitencial)

Igreja São Miguel Arcanjo – Bairro Pérola do Maicá

13/04 – 08h (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Santa Luzia – Bairro Vigia

13/04 – 18h (Missa de Ramos)

Igreja Santo Antônio – Bairro Jaderlândia

13/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja São Cristóvão – Bairro Maicá

13/04 – 08h (Celebração de Ramos)

16/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Sagrado Coração de Jesus – Bairro Urumanduba

16/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Divino Espírito Santo – Diamantino

13/04 – 08h (Celebração de Ramos)

Igreja Imaculado Coração de Maria – Fazendinha

13/04 – 09h (Celebração de Ramos)

Região 3 de Pastoral

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Igreja N. Sra. do Perpétuo Socorro- Bairro Liberdade

13/04 – 07h30 e 18h (Missa de Ramos)

15/04 – 12h e 19h30 (Novena seguida de Adoração ao Santíssimo Sacramento)

Igreja Menino Jesus – Bairro Mapiri

13/04 – 07h30 (Procissão de Ramos saindo da orla do Mapiri, seguida de Missa.)

15/04 – 19h30 (Novena)

Paróquia São Francisco de Assis

Igreja São Francisco de Assis – Bairro Caranazal

13/04 – 7h30 (Terá procissão de Ramos), 9h, 10h30, 17h30, 19h30 e 21h30 (Missas de Ramos)

14/04 – 19h (Celebração penitencial)

15/04 – 19h (Nova e Missa)

16/04 – 19h (Celebração Penitencial)

Igreja Santa Clara – Bairro Caranazal

13/04 – 7h30 e 19h (Celebrações de Ramos)

14/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Paróquia São João Batista – Bairro Jardim Santarém

13/04 – 7h e 18h (Bênção dos Ramos e procissões, seguidas de missa.)

15/04 – 18h30 (Celebração Penitencial)

16/04 – 19h30 (Novena seguida de Celebração Penitencial)

Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus – Bairro Jardim Santarém

13/04 – 8h e 19h15 (Haverá procissões de Ramos. Na chegada à igreja, terá Santa Missa.)

15/04 – 19h30 (Novena e Celebração Penitencial)

Região 4 de Pastoral

Paróquia Sagrada Família – Bairro Aeroporto Velho

13/04 – 7h (Procissão e Missa de Ramos)

14/04 – 19h30 (Oração do Terço)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

16/04 – 19h30 (Via-sacra das Cebs e movimentos)

Área Pastoral Santa Rita de Cássia

Igreja Santa Rita de Cássia – Bairro Floresta

13/04 – 8h (Missa de Ramos)

15/05 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Comunidade São Francisco das Chagas – Bairro São Francisco

13/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

Paróquia São Simão Pedro – Bairro Esperança

13/04 – 18h15 (Procissão seguida de missa)

14/04 – 19h30 (Lucernário)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

16/04 – 19h30 (Via-sacra dos grupos)

Área Pastoral N. Sra. de Nazaré

Igreja São João Batista – Bairro Ipanema

13/04 – 7h30 (Missa de Ramos)

14/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Santo Antônio – Bairro Ipanema II

13/04 – 8h (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja São José – Bairro Bela Vista

13/04 – 9h (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Nossa Senhora de Nazaré – Bairro Vitória Régia

13/04 – 18h (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

16/04 – 19h30 (Recital da Paixão)

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Igreja N. Sra. de Guadalupe – Bairro Nova República

13/04 – 07h (Procissão e Missa), 18h e 19h30 (Missas de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Santo André – Bairro Santo André

13/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Área Pastoral Cristo Ressuscitado – BR-163

Igreja N. S. do Perpétuo Socorro – Bairro Cambuquira

13/04 – 8h (Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Igreja Cristo Ressuscitado – Bairro Matinha

13/04 – 18h30 (Procissão e Missa de Ramos)

14/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

16/04 – 19h30 (Retiro Espiritual)

Área Pastoral Cristo Salvador – Residencial Salvação

13/04 – 8h e 18 (Missas de Ramos)

Região 5 de Pastoral

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Igreja Nossa Senhora do Amparo – Bairro Amparo

13/04 – 8h (Haverá procissão com destino à Igreja do Amparo, seguida de missa)

Área Pastoral Nossa Senhora da Glória

Comunidade Santa Luzia – Bairro Alvorada

12/04 – 19h30 (Missa de Ramos)

Comunidade Santo Expedito – Bairro Alvorada

13/04 – 8 (Missa de Ramos)

Igreja Nossa Senhora da Glória – Bairro Conquista

13/04 – 19h (Missa de Ramos)

Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Região do Eixo Forte- Alter do Chão

13/04 -18h30 (Procissão saindo da Igreja de Fátima até a Igreja N. Sra. da Saúde)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial)

Paróquia São Mateus – Grande Área do Maracanã

Igreja São Sebastião – Bairro Maracanã I

13/04 – 8h e 19h (Celebrações de Ramos)

16/04 – 19h30 (Via-sacra)

Igreja Cristo Rei – Bairro Nova Vitória

13/04 – 8h (Missa de Ramos)

16/04 – 19h30 (Via-sacra)

Igreja Santo Antônio – Bairro Maracanã

13/04 – 19h (Missa de Ramos)

16/04 – 19h30 (Via-sacra)

Igreja Nossa Senhora de Guadalupe – Bairro Elcione Barbalho

16/04 – 19h30 (Celebração à Nossa Senhora das Dores)

Igreja São Jorge – Bairro Bela Vista do Juá

13/04 – 8h (Celebração da Palavra de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração à Nossa Senhora das Dores)

16/04 – 19h30 (Via-sacra)

Igreja Jesus, o Bom Pastor – Bairro Salvação do Juá

13/04 – 8h (Celebração da Palavra de Ramos)

16/04 – 19h30 (Via-sacra)

Região 6 de Pastoral

Paróquia São José – Planalto santareno

13/04 – 7h e 19h (Bênção e procissão de Ramos, seguida de missa.)

14/04 – 19h (Celebração penitencial)

15/04 – 19h (Celebração penitencial)

16/04 – 19h (Celebração penitencial)

Paróquia São Paulo Apóstolo – Rodovia Santarém – Curuá-Una

13/04 – Domingo de Ramos

8h – Igreja Santo Antônio – Com. Jacamim

8h – Igreja São João Batista – Com. Tipizal

9h – Igreja São Francisco de Assis – Com. Perema

Obs.: Nas demais comunidades haverá Celebração da Palavra.

Região 7 de Pastoral

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Prainha

13/04 – 8h e 19h30 (Procissão e Missa de Ramos)

14/04 – 19h30 – (Celebração Penitencial, na comunidade N. Sra. Aparecida)

15/04 – 19h30 (Celebração Penitencial, na comunidade São Tomé)

16/04 – 19h30 (Santa Missa para os enfermos e idosos, na Igreja Matriz)

Área Pastoral Nossa Senhora de Nazaré Mãe de Jesus – Com. Boa Vista do Cuçari (Prainha)

13/04 – 18h (Procissão e Missa de Ramos)

15/04 – 19h30 (Celebração penitencial para as famílias)

16/04 – 18h (Missa com idosos e doentes)

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus – Vila Santa Maria do Uruará (Prainha)

13/04 – 7h (Procissão de Ramos saindo da Igreja São João Batista até a Igreja Matriz.)

Região 8 de Pastoral

Paróquia N. Sra. de Nazaré – Região do Lago Grande

13/04 – 7h e 19h (Procissão e celebrações de Ramos)

16/04 – 19h (Celebração Penitencial)

Região 9 de Pastoral

Paróquia São Francisco de Assis – Monte Alegre

12/04 – Celebrações de Ramos

9h – Capela São José (Comunidade do Setor 11)

17h – Capela de São Pedro (Bairro Camarazinho)

19h30 – Capela N. Sra. do Livramento (Bairro Surubeju)

19h30 – Capela N. Sra. dos Anjos (Bairro Planalto)

13/04 – Celebrações de Ramos

7h – Igreja Matriz de São Francisco (Bairro Cidade Alta)

9h – Capela de Sant’Ana (Com. Terra Preta)

9h – Capela de São Tomé (Vila Mulata)

9h – Capela de N. Sra. da Conceição (Com. Igarapé das Pedras)

17h30 – Capela de São José Operário (Bairro de Curaxi)

17h30 – Capela N. Sra. de Nazaré (Bairro Terra Amarela)

19h30 – Capela de Santo Antônio (Bairro Serra Ocidental)

19h30 – Igreja Matriz de São Francisco (Bairro Cidade Alta)

14/04 – Celebrações Penitenciais

19h30 – Capela N. Sra. de Nazaré (Bairro Terra Amarela)

19h30 – Capela N. Sra. do Livramento (Bairro Surubeju)

19h30 – Capela de Santo Antônio (Bairro da Serra Ocidental)

15/04 – Celebrações Penitenciais

19h30 – Capela de São Tomé (Vila de Mulata)

19h30 – Capela de São José Operário (Bairro de Curaxi I)

19h30 – Igreja Matriz de São Francisco (Bairro Cidade Alta)

16/04 – Celebrações Penitenciais

19h30 – Capela de São Benedito (Comunidade Ipepaqui)

19h30 – Capela de São Pedro (Bairro Camarazinho)

19h30 – Capela de São José Operário (Bairro de Curaxi I)

Região 10 de Pastoral

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Monte Dourado

13/04 – 8h e 1930 (Bênção e procissão de Ramos, seguida de missa.)

14/04 – 19h30 (Missa)

15/04 – 19h30 (Missa)

16/04 – 19h30 (Missa)

