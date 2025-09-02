Confira o resultado da Dupla Sena desta segunda-feira (1º)

Foto: Reprodução | Concurso 2.854 teve suas dezenas sorteadas o início da noite com prêmio estimado em R$ 6 milhões.

No concurso da Dupla Sena 2854, realizado nesta segunda-feira (1º), apostadores de todo o Brasil tiveram a chance de ganhar um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

A Dupla Sena tem se mostrado uma opção atraente para aqueles que buscam não apenas a emoção do jogo, mas também a possibilidade real de ganhar quantias significativas. Isso se dá por conta do sorteio ser realizado duas vezes.

Por isso, a loteria permite que os jogadores escolham até 12 números entre os 50 disponíveis.

Resultados dos sorteios

No primeiro sorteio da Dupla Sena 2854, realizado pela Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram: 21-23-27-28-29-36. Já o segundo sorteio teve as dezenas 02-08-09-31-42-44 selecionadas.

Com um prêmio estimado em R$ 6 milhões, muitos apostadores se mobilizaram para garantir seus bilhetes. As casas lotéricas registraram um aumento significativo no número de apostas nos dias que antecederam o sorteio.

Prêmios

No primeiro sorteio da noite, 35 apostadores acertaram cinco números e levarão o prêmio de R$ 3.321,34. Enquanto isso, 1.246 apostas acertaram apenas quatro números, com a quantia de R$ 106,62 e 20.231 jogos cravaram três acertos e ganham R$ 3,28.

Já no segundo sorteio, 15 sortudos acertaram cinco números e garantem a quantia de R$ 6.974,83. Por outro lado, 1.019 jogos tiveram quatro dezenas certas e ganham R$ 130,37. Por fim, 20.672 apostas tiveram três acertos, com prêmio de R$ 3,21.

Desta forma, o prêmio principal segue acumulado e chega a R$ 6,5 milhões.

Fonte: UOL/Jornal Folha do Progresso

