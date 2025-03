Confira os números da Lotofácil 3354: prêmio acumula em R$ 5 milhões

(Foto: Reprodução) – O próximo concurso (3355) será realizado neste sábado, 29 de março

Na noite desta sexta-feira, 28 de junho, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3354 da Lotofácil. Nenhum apostador acertou as 15 dezenas da faixa principal, fazendo com que o prêmio acumulasse para R$ 5 milhões.

Resultado e Rateio

Os números sorteados foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 24 – 25

Próximo Sorteio

O próximo concurso (3355) será realizado neste sábado, 29 de março. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas ou pelo app Loterias CAIXA.

Dicas para Apostar na Lotofácil

✅ Escolha números balanceados (entre altos e baixos, pares e ímpares).

✅ Evite sequências muito óbvias (ex: 1-2-3-4-5).

✅ Considere usar desdobramentos ou fechamentos para aumentar suas chances.

