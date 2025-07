Confira os pontos de visitação da Imagem Peregrina de N. Sra. de Nazaré em Santarém

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em Santarém — Foto: Ascom/PMS

A programação começa no sábado (12), às 7h30, no bairro Vitória Régia.

A cidade de Santarém, no oeste do Pará, se prepara para receber, neste sábado (12) e domingo (13), a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, como parte da programação oficial dos festejos da Rainha da Amazônia. Em dois dias, a imagem passará por 23 locais, incluindo igrejas, hospitais, instituições de assistência social e órgãos públicos, promovendo momentos de fé, acolhimento e espiritualidade.

A programação começa no sábado (12), às 7h30, com a chegada da imagem na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Vitória Régia — ponto de partida da visita em Santarém, após vir do município de Rurópolis, pelo segundo ano consecutivo.

Ao longo do dia, a imagem passará por diversas comunidades urbanas e rurais. Um dos pontos altos será a procissão pela Região do Eixo Forte, que sairá da Igreja N. Sra. de Nazaré, na comunidade Caranazal, e seguirá até a Igreja N. Sra. da Saúde, em Alter do Chão. A caminhada simboliza o elo de fé entre as comunidades ribeirinhas e a devoção mariana.

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida em sobrevoo em Santarém no ano passado

No domingo (13), a programação começa com uma visita especial ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, levando uma mensagem de esperança e reconciliação aos internos. Ao longo do dia, a imagem passará por hospitais e unidades de saúde da cidade, encerrando a peregrinação com o Mini Círio, que sairá do Hospital Unimed e seguirá até a Catedral Metropolitana de Santarém, onde será celebrada a missa de encerramento.

Confira a programação completa da visita:

📅 12 de julho – Sábado

07h30 – Igreja N. Sra. de Nazaré (Vitória Régia)

09h30 – Igreja São José Operário (São José Operário)

10h05 – Igreja de Sant’Ana (Santana)

10h40 – Quartel do Corpo de Bombeiros (Santíssimo)

11h25 – Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus (Jardim Santarém)

12h10 – Igreja São Raimundo Nonato (Aldeia)

12h50 – Igreja Santo Antônio (Laguinho)

14h20 – Igreja São José (Santarenzinho)

15h05 – Igreja N. Sra. de Guadalupe (Elcione Barbalho)

➡ Região do Eixo Forte

15h50 – Igreja N. Sra. das Graças (Cucurunã)

16h40 – Igreja de São Brás (São Brás)

17h30 – Igreja N. Sra. de Nazaré (Caranazal)

19h00 – Procissão até a Igreja N. Sra. da Saúde (Alter do Chão)

📅 13 de julho – Domingo

07h30 – Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura

09h45 – Hospital Regional

12h00 – UPA

12h50 – Igreja São Francisco de Assis (Caranazal)

14h35 – Hospital João XXIII

15h00 – Hospital Municipal

16h00 – Hospital São Camilo

16h45 – Lar São Vicente de Paulo

17h30 – Hospital Unimed

➡ Caminhada de encerramento:

19h00 – Celebração na Catedral Metropolitana de Santarém.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/16:57:38

