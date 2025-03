Confira quatro novidades que vão chegar ao WhatsApp em 2025

Foto: Shutterstock | Essas atualizações ainda estão em fase de testes, mas tudo indica que a maioria será liberada ao longo de 2025.

OWhatsApp está constantemente testando novos recursos, muitos deles revelados com antecedência por meio das atualizações em sua versão beta. Graças a sites especializados, como o WABetaInfo, já é possível antecipar algumas das novidades que devem chegar oficialmente ao aplicativo ao longo de 2025.

A seguir, confira os principais recursos que podem transformar a forma como você usa o WhatsApp nos próximos meses:

Integração com o Instagram

Usuários poderão adicionar um link direto para o perfil do Instagram dentro do próprio WhatsApp, facilitando a conexão entre as duas plataformas do grupo Meta.

Tópicos em grupos

Inspirado em fóruns e comunidades online, o recurso de tópicos permitirá organizar conversas dentro de grupos por assuntos específicos. Isso ajudará a manter a clareza em chats muito ativos, destacando fluxos de respostas relacionados a cada tema.

🤖 Bots com Inteligência Artificial (IA)

O WhatsApp deve incluir bots com personalidades próprias e programados para interações diversas, desde tirar dúvidas até oferecer conselhos personalizados. A ferramenta promete deixar a experiência mais dinâmica e interativa.

Múltiplas contas no iOS

Já disponível para Android desde 2023, a função de alternar entre contas pessoais e profissionais diretamente no mesmo aplicativo deve finalmente chegar aos usuários do iPhone, trazendo mais praticidade para quem divide o uso do app.

Essas atualizações ainda estão em fase de testes, mas tudo indica que a maioria será liberada ao longo de 2025. Acompanhe as versões beta ou fique atento às atualizações oficiais para aproveitar as novidades em primeira mão.

Fonte: Notícias ao Minuto

