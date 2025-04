Confira se você está no calendário de pagamento do Pé-de-Meia

(Foto: Reprodução) – Serão 3,9 milhões de parcelas liberadas, sendo 1,3 milhão para novos beneficiários.

A partir desta segunda-feira (31/03), a CAIXA começa o pagamento do Incentivo Matrícula do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal voltada a estudantes do ensino médio público matriculados no ano letivo de 2025. Serão 3,9 milhões de parcelas liberadas, sendo 1,3 milhão para novos beneficiários.

Como funciona o pagamento?

O valor será depositado automaticamente na Poupança CAIXA Tem, aberta em nome do estudante.

A movimentação do recurso pode ser feita pelo aplicativo CAIXA Tem.

Também serão pagas as parcelas pendentes de 2024 dos incentivos de Conclusão, Enem e Frequência.

Calendário de pagamento

O depósito será feito de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do aluno. Consulte o calendário oficial para verificar as datas.

Como consultar?

Status do benefício: Aplicativo CAIXA Tem.

Dados escolares e regras do programa: Aplicativo Jornada do Estudante (MEC).

Mais informações: Sites do Ministério da Educação e da CAIXA.

Sobre o Programa Pé-de-Meia

Criado pela Lei 14.818/2024, o programa beneficia alunos do ensino médio regular e EJA que cumprirem:

Frequência escolar mínima;

Demais regras do programa.

Bônus adicionais:

R$ 1.000 por aprovação no ano letivo (pagamento anual).

R$ 200 para quem participar do Enem no 3º ano (parcela única).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/14:35:11

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

