Conflito doméstico resulta em lesões e encaminhamento à delegacia em Novo Progresso

Foto: Imagem ilustrativa | Na madrugada desta quinta-feira (21), por volta da 1h45, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Central, bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso (PA).

Segundo informações do boletim, Francisca .D.S.O. relatou ter sido agredida pelo companheiro Cícero .P.S., que, por sua vez, afirmou ter sido atacado primeiro. Ambos apresentavam lesões visíveis no corpo.

Diante da situação, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

