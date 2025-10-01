Conflito entre bandas adia resultado da Série A do CONFAB 2025, em Itaituba

Foto: Reprodução | Resultado que seria divulgado na noite de segunda-feira (29) foi adiado devido a divergências sobre o regulamento e acusações de irregularidades, que provocaram tumulto entre as equipes.

A apuração da Série A do CONFAB 2025 terminou em impasse nesta segunda-feira (29), na Sala de Cinema da Praça Céu, em Itaituba. Na disputa estavam a Fanfarra Leões do Norte, da Escola Pereira Brasil, e a Corporação Musical Antônio Gonzaga Barros (AGB).

Segundo informações, durante a contagem dos votos, os fiscais da Leões do Norte apresentaram situações que poderiam levar à retirada de 50 pontos da banda adversária por descumprimento do regulamento. Seria o uso de um instrumento chamado carrilhão, que não estaria listado no regulamento, e a presença de alguns integrantes de outra cidade, o que também não seria permitido.

Vídeos registraram o desentendimento entre os representantes das bandas e as discussões que aconteceram no local. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança da apuração.

O caso está sendo analisado pela comissão organizadora, com apoio jurídico.

Ainda na noite desta segunda (29), a Fanfarra Leões do Norte divulgou uma nota de repúdio, relatando ameaças sofridas por seus fiscais e cobrando maior transparência no processo.

Após o adiamento da apuração, a direção da AGB se reuniu com o prefeito Nicodemos Aguiar, em Itaituba. Segundo o diretor Antônio Carvalho, o encontro teve como objetivo esclarecer os fatos e discutir os procedimentos da apuração. Ele informou ainda que uma nova reunião está marcada para esta terça-feira (30), quando deve ser definido o parecer final que permitirá a divulgação oficial da campeã.

