Conflito entre bandas adia resultado da Série A do CONFAB 2025, em Itaituba
Segundo informações, durante a contagem dos votos, os fiscais da Leões do Norte apresentaram situações que poderiam levar à retirada de 50 pontos da banda adversária por descumprimento do regulamento. Seria o uso de um instrumento chamado carrilhão, que não estaria listado no regulamento, e a presença de alguns integrantes de outra cidade, o que também não seria permitido.
Vídeos registraram o desentendimento entre os representantes das bandas e as discussões que aconteceram no local. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança da apuração.
O caso está sendo analisado pela comissão organizadora, com apoio jurídico.
Ainda na noite desta segunda (29), a Fanfarra Leões do Norte divulgou uma nota de repúdio, relatando ameaças sofridas por seus fiscais e cobrando maior transparência no processo.
Após o adiamento da apuração, a direção da AGB se reuniu com o prefeito Nicodemos Aguiar, em Itaituba. Segundo o diretor Antônio Carvalho, o encontro teve como objetivo esclarecer os fatos e discutir os procedimentos da apuração. Ele informou ainda que uma nova reunião está marcada para esta terça-feira (30), quando deve ser definido o parecer final que permitirá a divulgação oficial da campeã.
