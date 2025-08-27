Confronto entre PMs e suspeitos deixa dois mortos na “Vila do Rato”, em Marabá

A Vila do Rato vista de cima | Foto: Reprodução/Internet

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (26/08), na Avenida Getúlio Vargas

Um confronto entre policiais militares e suspeitos armados terminou com duas mortes na tarde desta terça-feira (26/08), na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Canaã, conhecido como “Vila do Rato”, no Núcleo Marabá Pioneira.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando foi surpreendida por quatro homens que atiraram contra a viatura. Os agentes reagiram e, durante a troca de tiros, dois dos suspeitos foram atingidos e morreram no local. Eles foram identificados como Rodolfo dos Santos Carvalho e Ítalo Cássio dos Santos Pires.

Após o confronto inicial, os quatro envolvidos tentaram fugir para uma área de mata próxima, mas foram perseguidos. Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 16, cerca de 122 gramas de crack, 200 gramas de maconha, além de balança de precisão, R$ 356 em espécie, dois celulares e uma balaclava.

Os outros dois integrantes do grupo conseguiram escapar pela mata efetuando novos disparos contra os militares. O Núcleo Integrado de Operações Policiais (NIOP) foi acionado para dar suporte, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou apoio durante a ocorrência.

