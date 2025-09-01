Confusão por entulho termina em tiros e prisão, no Pará

Foto:Reprodução | De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou após uma discussão envolvendo o descarte de entulhos próximo à oficina de propriedade do acusado

Na tarde de sábado (30/8), um homem identificado como Jailson Gomes de Sousa, de 42 anos, foi preso após efetuar disparos de arma de fogo contra outro indivíduo na entrada do residencial Castanheira, em Marabá, sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou após uma discussão envolvendo o descarte de entulhos próximo à oficina de propriedade do acusado. Durante o desentendimento, Jailson entrou em sua residência, que fica nos fundos do estabelecimento, e retornou armado com uma pistola calibre 9mm, registrada em seu nome, efetuando ao menos seis disparos.

A vítima conseguiu se abrigar e acionou apoio. Testemunhas que estavam nas proximidades confirmaram os tiros e relataram a ação do acusado. Um escrivão da Polícia Civil que estava no local chegou a dar voz de prisão a Jailson até a chegada das guarnições da PM.

Após buscas autorizadas dentro da residência, a arma utilizada foi localizada no galpão da oficina, onde teria sido arremessada por uma janela. Cápsulas deflagradas também foram encontradas no local.

O suspeito foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

