Congresso aprova reajuste salarial de 9% para militares

Foto:Reprodução | Comissão mista validou MP que beneficia integrantes da ativa, reserva e pensionistas militares, com impacto de R$ 3 bilhões nas contas públicas

Militares durante cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, no Quartel General do Exército, em Brasilia.

Nos cargos mais elevados das Forças Armadas, como almirante de esquadra, general de exército e tenente-brigadeiro, o soldo aumentou de R$ 13.471 para R$ 14.077

A comissão mista do Congresso Nacional aprovou nesta 3ª feira (8.jul.2025) uma MP (Medida Provisória) que concede reajuste de 9% aos salários dos militares das Forças Armadas.

A decisão beneficia todos os integrantes da ativa, da reserva e pensionistas militares. Segundo o governo, o reajuste vai custar R$ 3 bilhões aos cofres públicos em 2025 e R$ 5,3 bilhões em 2026.

O texto aprovado estabelece que metade do aumento já está em vigor desde abril, enquanto os 4,5% restantes serão implementados a partir de 1º de janeiro de 2026. Para não perder a validade, a MP precisa ser referendada pelos plenários da Câmara e do Senado até 8 de agosto.

O impacto nas contas públicas com a implementação do reajuste está estimado em R$ 3 bilhões. A proposta resulta de negociações realizadas em 2024 entre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para os postos de menor patente, como recruta e soldado, a remuneração passou de R$ 1.078 para R$ 1.127 em abril. Este valor chegará a R$ 1.177 em janeiro de 2026, quando a segunda parcela do reajuste for aplicada.

Nos cargos mais elevados das Forças Armadas, como almirante de esquadra, general de exército e tenente-brigadeiro, o saldo aumentou de R$ 13.471 para R$ 14.077 em abril. O valor alcançará R$ 14.711 a partir de janeiro do próximo ano.

Os militares receberam o último reajuste em 2023. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma reestruturação das carreiras militares que resultou em aumentos de gratificações que chegaram a 150%, segundo técnicos do governo. Esse reajuste anterior foi implementado em 4 parcelas a partir de 2020, como parte da reforma do sistema previdenciário das Forças Armadas.

