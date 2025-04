Conheça a “Barbie Negra” que virou fenômeno na web com beleza hipnotizante

Reprodução: Instagram | Conheça a história inspiradora de Brenda Perlaza, a ‘Barbie Negra’ de Caracas, que transforma sua cidade em passarela e empodera com beleza e atitude.

Quem anda pelas movimentadas ruas de Caracas, capital da Venezuela pode se deparar com uma cena digna de filme: uma mulher alta, elegante, com curvas esculturais e uma presença magnética que paralisa olhares e silencia buzinas – ou atiça -. Ao seu redor, celulares se levantam, sorrisos se formam, e a cidade parece assistir, hipnotizada, ao desfile da chamada Barbie Negra — nome pelo qual Brenda Perlaza se tornou conhecida mundo afora.

Com 25 anos e quase 2 milhões de seguidores no Instagram, Brenda não é apenas mais uma influencer de moda. Ela é um acontecimento. Com descendência africana e orgulho escancarado de sua origem, ela se autointitula “Barbie Negra”, trazendo representatividade a um universo ainda muito moldado por padrões.

Em seus vídeos — que mais parecem episódios de uma minissérie fashion — ela aparece atravessando avenidas, sentando em cafés ou simplesmente posando em pontos estratégicos da capital venezuelana. Sempre impecável e dona de si. “Parece que foi esculpida à mão”, disse um seguidor. “Uma deusa”, disse outro.

Brenda ostenta um corpo que parece esculpido à mão: pernas longas, cintura marcada, quadris definidos, cabelos cacheados que dançam com o vento e uma pele negra que brilha sob o sol como ouro líquido. Seu rosto, de traços suaves e olhar penetrante, completa o conjunto que tem encantado seguidores de todo o mundo.

Mas sua popularidade não vem apenas da estética. A forma como ela se coloca nas redes revela atitude, inteligência e uma sensibilidade artística que transforma seu perfil em algo além do comum. Ali, cada postagem é um recado. Cada vídeo é um manifesto visual sobre beleza, orgulho racial, autoestima e empoderamento.

Ao contrário de muitas modelos que esperam ser descobertas por grandes agências, Brenda fez de sua cidade sua própria passarela. Caracas virou seu palco, e a internet, seu megafone.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/08:43:34

