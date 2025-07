Conheça a tenista mirim paraense que coleciona títulos com apenas 10 anos

Maria Antônia, aos 10 anos, no lugar mais alto do pódio | Divulgação

Maria Antônia se destaca em torneios adultos e sonha alto no esporte.

Desde muito cedo, a rotina de Maria Antônia, de apenas 10 anos, passou longe da de uma criança comum. Enquanto meninas da sua idade vivem entre estudos, redes sociais e brincadeiras, ela já acumula vitórias e troféus no tênis juvenil paraense, despontando como um dos principais nomes da nova geração no esporte.

Atleta do clube Assembleia Paraense (AP), Maria Antônia já conquistou sete títulos só em 2025, e alguns deles na categoria adulta e até em outro Estado. “Inclusive, ela venceu torneios disputando contra mulheres mais velhas, o que nos deixa ainda mais orgulhosos”, conta Fabrício Mendes, pai da jovem tenista.

Mas a trajetória de sucesso começou antes. Em 2024, ela venceu os primeiros torneios da carreira, após um período de aprendizado desde 2021, quando passou a disputar competições. “No início, ela não ganhava, mas foi amadurecendo, ganhando experiência e, no ano passado, vieram as primeiras conquistas”, lembra Fabrício.

O início dessa jornada, no entanto, remonta à infância bem precoce da atleta. Com apenas 4 anos, Maria Antônia deu suas primeiras raquetadas, por incentivo do próprio pai. “Queria praticar um esporte com minha filha, então a matriculei no tênis da AP”, relembra ele.

O que começou como uma brincadeira logo virou paixão. Ainda pequena, Maria Antônia demonstrava habilidade acima da média e passou a chamar a atenção dos professores. “Com o tempo, os treinadores diziam que ela tinha talento. Foi aí que resolvi apostar de verdade na carreira dela”, afirma o pai.

Hoje, a jovem se dedica com disciplina ao esporte. Cuida da alimentação, faz musculação adaptada para sua idade e acompanha de perto o circuito profissional. Entre seus ídolos estão a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do ranking da ATP.

“Ela respira o tênis, seja treinando ou assistindo seus ídolos. Dou todo o apoio para que ela possa seguir esse caminho, quem sabe como atleta profissional ou até conquistando uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, através do esporte”, finaliza Fabrício Mendes.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/07:12:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...