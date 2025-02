Conheça as cidades do Brasil com o maior número de mulheres

(Foto: Reprodução) – Veja a cidade brasileira com mais mulheres. Créditos: depositphotos.com / Light

O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou dados interessantes sobre a distribuição de gênero nas cidades brasileiras. Santos, localizada no litoral de São Paulo, destaca-se como o município com o maior percentual de mulheres, representando 54,68% da população local. Este fenômeno não é exclusivo de Santos, mas também é observado em outras cidades do país.

Além de Santos, outras cidades brasileiras apresentam uma predominância feminina significativa. Salvador, na Bahia, segue de perto com 54,4% de sua população composta por mulheres. Em São Caetano do Sul, também em São Paulo, as mulheres representam 54,32% dos habitantes. Esses dados refletem uma tendência que pode ser observada em diversas regiões do Brasil.

Quais são as cidades Brasileiras com maior percentual de mulheres?

O levantamento do IBGE destaca vinte cidades brasileiras onde a população feminina supera a masculina. A lista inclui municípios de diferentes estados, mostrando que essa característica não está restrita a uma única região. A seguir, são apresentadas as cidades com maior percentual de mulheres:

Santos (SP) — 54,68%

Salvador (BA) — 54,4%

São Caetano do Sul (SP) — 54,32%

Niterói (RJ) — 54,19%

Aracaju (SE) — 54,11%

Recife (PE) — 54,09%

Olinda (PE) — 54,09%

Porto Alegre (RS) — 53,99%

Vitória (ES) — 53,71%

Águas de São Pedro (SP) — 53,63%

Fortaleza (CE) — 53,6%

Rio de Janeiro (RJ) — 53,59%

Paulista (PE) — 53,57%

Belo Horizonte (MG) — 53,54%

Natal (RN) — 53,5%

Itabuna (BA) — 53,47%

Jaboatão dos Guararapes (PE) — 53,43%

Maceió (AL) — 53,5%

Feira de Santana (BA) — 53,47%

Cruz das Almas (BA) — 53,43%

O que explica a predominância feminina em algumas cidades?

Vários fatores podem contribuir para a predominância feminina em certas cidades. Aspectos como migração, expectativa de vida e oportunidades de trabalho podem influenciar a distribuição de gênero. Em algumas regiões, a migração de homens em busca de emprego em outras áreas pode resultar em uma maior proporção de mulheres. Além disso, as mulheres tendem a ter uma expectativa de vida mais longa, o que também pode impactar esses números.

Impactos sociais e econômicos da distribuição de gênero

A predominância feminina em certas cidades pode ter implicações sociais e econômicas significativas. As políticas públicas podem precisar ser ajustadas para atender às necessidades específicas dessa população, como saúde, educação e emprego. Além disso, a presença de uma população feminina maior pode influenciar o mercado de trabalho local, bem como a oferta de serviços e produtos voltados para esse público.

Em suma, a distribuição de gênero nas cidades brasileiras é um aspecto importante a ser considerado no planejamento urbano e nas políticas públicas. Compreender as dinâmicas demográficas pode ajudar a criar ambientes mais inclusivos e adaptados às necessidades de todos os cidadãos.

