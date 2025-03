Conheça o cantor que morreu afogado tentando salvar cachorro

O cantor morreu ao tentar salvar sua cadela | Foto: Divulgação

MC Corre Kid, aos 25 anos, morreu ao tentar salvar sua cachorra em Cotia. Uma perda que comove fãs e amigos. Conheça sua história.

O mundo da música acordou mais triste nesta semana com a trágica perda de um jovem talento do rap nacional. Uma história que parecia cena de filme terminou de forma inesperada, deixando fãs, amigos e familiares em luto.

Imagine o desespero de ver seu animal de estimação – aquele companheiro fiel que está sempre ao seu lado – em perigo. O instinto fala mais alto e qualquer dono dedicado não pensaria duas vezes antes de agir. Foi exatamente o que aconteceu com Luan Oliveira, o MC Corre Kid, que, sem pensar duas vezes, mergulhou em um lago para salvar sua cachorra, Zaira. O que ninguém imaginava era que esse ato de coragem teria um desfecho devastador.

O caso aconteceu no bairro do Maranhão, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Segundo relatos, o acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, 5 de março, quando Zaira caiu na água. O rapper não teve dúvidas e pulou para resgatá-la, mas acabou desaparecendo no lago.

Amigos que estavam no local acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas no mesmo dia. No entanto, a baixa visibilidade da água dificultou o trabalho da equipe de resgate. Apenas na manhã de quinta-feira, 6 de março, o corpo do cantor foi encontrado.

Com apenas 25 anos, MC Corre Kid estava em ascensão no cenário do rap e já havia conquistado uma legião de fãs com suas letras marcantes e batidas envolventes. Sua morte inesperada gerou comoção nas redes sociais, com homenagens de fãs e artistas do meio musical.

