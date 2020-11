Conheça o melhor aplicativo para clonar WhatsApp no iPhone

Description: Descubra como clonar o WhatsApp no iPhone de outra pessoa com o melhor aplicativo do momento, totalmente indetectável.



O WhatsApp é um aplicativo muito famoso pelos seus recursos de mensagens instantâneas de texto e áudio. Tão popular que é usado em telefones Android e iOS.

No entanto, por ser tão popular, o WhatsApp é fruto de desconfiança em diversas relações: pais e filhos, marido e mulher, empregador e empregado. Se você sente que precisa clonar o WhatsApp de alguém, esse artigo é para você!

Após diversas pesquisas trouxemos os melhores jeitos de clonar WhatsApp iPhone de celulares iOS. Você vai conhecer o melhor aplicativo para clonar Whatsapp no iPhone, totalmente indetectável.

O que é clonagem de WhatsApp no iphone?

Os celulares iPhone são um verdadeiro ícone de status. A qualidade e segurança que esses smartphones oferecem são incomparáveis. É por isso que inúmeras pessoas optam por adquirir um iPhone a um modelo Android.

Hoje em dia, diversos indivíduos têm um celular da Apple e, apesar desses aparelhos terem um sistema operacional mais complexo, ele não é inquebrável.

A clonagem do WhatsApp no iPhone é uma cópia do aplicativo de alguém sendo executada em outro dispositivo. Ou seja, um clone permitirá que uma pessoa utilize a mesma conta do WhatsApp em dois aparelhos inteligentes.

Com a clonagem do WhatsApp é possível transferir o serviço para mais de um aparelho, seja computador, outro telefone ou tablet pessoal. O melhor de tudo é que há modos de fazer isso sem jailbreak, usando apenas as credenciais iCloud do dono da conta.

Por que é necessário clonar o WhatsApp iPhones?

A técnica de clonar o WhatsApp já vem sendo muito utilizada, principalmente por quem trabalha usando o aplicativo. Você pode ter que usar um telefone empresarial, mas tem a carteira de clientes em seu WhatsApp pessoal, ou simplesmente deseja projetar as mensagens em seu computador para ficar tudo mais prático.

O serviço do WhatsApp, vem ajudando indivíduos a se conectarem de forma única, fazendo chamadas de voz e vídeo, compartilhando documentos, e até a localização do usuário.

Não foi “sem querer” que o WhatsApp se tornou o aplicativo mais cobiçado de todos os smartphones e o mais usado para se comunicar. Clonar o WhatsApp tem inúmeras vantagens e sim, pode ser bem mais difícil clonar WhatsApp iPhone, mas não é impossível.

Como clonar WhatsApp iPhone?

Como monitorar Whatsapp no iPhone pode ser fácil ou difícil, depende do que você precisa! Se for o seu próprio WhatsApp a ser clonado, é muito mais simples.

No entanto, se você deseja clonar o WhatsApp de outra pessoa, talvez precise de dicas mais apuradas.

Para uma situação ou para a outra, nós temos a solução. Após muitas pesquisas trouxemos uma lista de 3 métodos eficientes de como clonar WhatsApp no iPhone:

1 – Usando aplicativos espiões

Não tenha dúvidas de que a melhor – e talvez única – maneira de clonar o Whatsapp do iPhone de outra pessoa é por meio de aplicativos espiões. Os apps espiões são muito utilizados para rastrear outro telefone sem o conhecimento do dono do aparelho.

Se você está preocupado com o seu filho, ou com o que ele anda aprontando na internet, pode instalar um aplicativo espião em seu smartphone. O app vai permitir que você monitore as mensagens de texto, verifique as atividades nas mídias sociais, rastreie a localização do telefone e até mesmo grave chamadas.

Ao longo dos anos diversos aplicativos espiões de iPhones foram lançados no mercado. Mas, nenhum chega aos pés do mSpy. O mSpy é o aplicativo para clonar WhatsApp iPhone que se tornou uma ferramenta poderosa e simples de usar. Veja o que ele faz:

Dá acesso às mensagens de texto, enviadas e recebidas;

Fornece acesso aos documentos, vídeos e fotos compartilhados;

Permite ouvir as mensagens de voz, tanto gravadas, quanto recebidas;

Possibilita rastrear todos os dados do WhatsApp, como horários, contatos, etc.

2 – Com o WhatsApp Web

Quase todo mundo conhece o WhatsApp Web. O método é muito popular para usar com o seu próprio WhatsApp. Contudo, para clonar o Whatsapp de outra pessoa, será bem mais complicado, já que o dono da conta precisa confirmar qualquer outro acesso oriundo de outro dispositivo que não seja o mesmo onde o WhatsApp está instalado.

O versão Web é uma interface hackeada do aplicativo WhatsApp original. O usuário deve usar o código QR para conectar a conta do WhatsApp no seu navegador. Quando o QR code for verificado, ele se conecta automaticamente e o usuário passa a receber mensagens em dois dispositivos.

3 – Usando aplicativos que permitem contas duplas

Até o presente momento, nos é permitido usar apenas uma conta em nossos aplicativos de mensagens favoritos. Mesmo que você tenha dois chips e um outro telefone, não é possível registrar e usar uma única conta do WhatsApp, ou qualquer outra rede social, em dois celulares diferentes.

A menos que você use um aplicativo de conta dupla! Esses serviços permitem ao usuário entrar e sair de redes sociais, ou alterná-las facilmente de dispositivo com apenas alguns toques. Alguns exemplos são: Zap Clone, Clonapp Messenger, WebCloner n Scanner.

No entanto, esses aplicativos que já caíram na graça do povo, são compatíveis somente com celulares Android. O único que promete bons resultados para ativação de conta dupla em iPhone é o Parallel Space.

O Parallel Space permite que o usuário alterne entre duas contas em um único aparelho. Para trocar a conta você precisa apenas de um toque. Sendo assim, poderá acessar duas redes de comunicação, como o WhatsApp, no mesmo celular.

O serviço tem a sua versão gratuita, entretanto, para se sentir satisfeito com as suas funções ao usar o Parallel Space, você deve pagar por uma assinatura.

Conclusão: como clonar WhatsApp iPhone de alguém?

Depois de listadas todas essas estratégias para você testar, dá para perceber que a única que permite o clone do WhatsApp iPhone de outra pessoa é o aplicativo espião.

Tanto o WhatsApp Web, quanto os aplicativos de ativação de contas duplas como o Parallel Space, são ótimos para clonar o próprio WhatsApp. No entanto, se você não é o dono da conta, pode se dar mal ao tentar algum desses recursos, principalmente, se não deseja que o dono da conta te descubra.

O mSpy poderá te ajudar nessa difícil tarefa. Com esse aplicativo espião é possível clonar WhatsApp iPhone e Android, basta que você escolha o seu plano ideal.

