Conmebol anula expulsão e Plata estará à disposição do Flamengo para jogo da volta na Libertadores

Gonzalo Plata é expulso durante partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadors — Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Agência O Globo

A entidade reconheceu, em nota, que o jogador havia recebido segundo amarelo de forma equivocada. O jogo da volta acontece na quinta-feira (25), na Argentina.

A Conmebol anulou a expulsão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, no jogo contra o Estudiantes. O clube carioca venceu o argentino nesta quinta-feira (18), por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

A entidade reconheceu que houve um erro de arbitragem no lance. Plata recebeu o segundo cartão amarelo aos 38 minutos do segundo tempo, após disputa com Facundo Rodríguez. No lance, o equatoriano chegou antes e foi acertado pelo zagueiro argentino, mas o juiz entendeu que a falta foi do jogador rubro-negro.

“Por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na CONMEBOL Libertadores de 2025”, diz a nota.

Antes, o Flamengo informou que recorreria da expulsão e pediria providências à Conmebol em relação às decisões da arbitragem. Leia na íntegra abaixo.

Com a medida, o atleta está disponível para atuar na partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (25), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Com a vitória no Maracanã, o Flamengo terá a vantagem de um gol e jogará pelo empate.

Leia a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que tomará providências junto à CONMEBOL sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata, disputada nesta quinta-feira, pela CONMEBOL Libertadores. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano Andres Rojas, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição.

As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante. Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo, e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo em lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave. Situações como estas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio.

Como se não bastasse a numerosa quantidade de erros capitais, destacados na imprensa nacional e internacional, também chamou a atenção a omissão do árbitro de vídeo, Nicolás Gallo (COL), e a não utilização do recurso do VAR em momentos que o protocolo exigia sua participação. Todos estes elementos escancaram uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, formada ainda pelos auxiliares Alexander Guzmán Bonilla (COL) e John Alexander León Sánchez (COL), além do quarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), algo que influenciou diretamente no resultado desta partida e também comprometeu a escalação do Flamengo para o jogo decisivo na Argentina.

O Flamengo irá recorrer junto à CONMEBOL da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional.

O clube reafirma sua confiança na seriedade do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconhecido por seu empenho no desenvolvimento e nas boas práticas do futebol no continente. O Flamengo espera que providências sejam tomadas imediatamente para reparar, ainda que parcialmente, o enorme dano causado pela arbitragem nesta partida e preservar a legitimidade da CONMEBOL Libertadores.

Clube de Regatas do Flamengo

