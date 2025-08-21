Conselheiros indígenas do Alto Rio Negro recebem qualificação para fortalecer gestão da saúde nas comunidades

Foto: Raylene Oliveira / Divulgação IBSaúde | Treinamento reúne representantes de três polos-base do município de São Gabriel da Cachoeira e aborda desde políticas públicas até a integração de práticas ancestrais

Começou nesta terça-feira (19) um curso de qualificação para conselheiros indígenas de saúde que atuam no controle social e na gestão da saúde nas comunidades do Alto Rio Negro, no Amazonas. O treinamento, que segue até sexta-feira (22), reúne 38 integrantes dos polos-base de Itapereira, Ilha das Flores e Balaio, com atividades na Comunidade do Areal, localizada na BR 307, em São Gabriel da Cachoeira.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI-ARN), pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (DSEI ARN) e pelo Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSaúde). O objetivo é ampliar o conhecimento técnico e conceitual dos conselheiros, reforçando seu papel estratégico no planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde indígena na região.

A programação inclui temas como o funcionamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) e as ações da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), com destaque para projetos estruturantes, linhas de cuidado e estratégias de promoção, prevenção e atenção integral à saúde. Também são abordadas práticas de integração entre saberes tradicionais e medicina, fortalecendo a autonomia das comunidades na gestão da saúde.

Para o vice-presidente do IBSaúde, Vinícius Medeiros, a atividade busca garantir mais eficiência e resultados nas ações. “Essa qualificação é fundamental para que desempenhem suas funções com mais eficácia e contribuam para elevar a qualidade da atenção à saúde nas comunidades. Com embasamento técnico e conceitual, o conselheiro passa a ter mais protagonismo no planejamento, na avaliação e no acompanhamento das ações de saúde”, destaca.

O Instituto é responsável pela contratação e manutenção de equipes multiprofissionais, atuando na atenção primária, na formação continuada de profissionais e na integração das práticas tradicionais dos povos indígenas com a medicina. Cada polo-base tem duas equipes de saúde compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal.

Atualmente, o DSEI ARN conta com 545 profissionais, sendo 185 agentes indígenas de saúde e 16 agentes de saneamento — todos moradores das aldeias, o que garante proximidade e conhecimento da realidade local. O convênio com a SESAI também contempla ações de saneamento básico, incluindo coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos domiciliares, visando a melhoria da qualidade de vida nas comunidades.

Sobre o DSEI ARN

O DSEI Alto Rio Negro atende 30.052 indígenas, distribuídos em 742 aldeias e pertencentes a 23 etnias, como Tukano, Dessana, Yanomami, Baniwa e Baré, entre outras. A estrutura inclui 25 polos-base, cinco Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e uma Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) em São Gabriel da Cachoeira. O transporte é feito por meios terrestres, fluviais e aéreos, com o uso de 31 embarcações e uma ambulancha.

