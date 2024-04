Conselho Nacional de Justiça lança concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 13,9 mil

(Foto: Divulgação)- O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou concurso público para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. São ofertadas 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, com inscrições de 03 de abril a 02 de maio, exclusivamente pela internet.

Conforme o edital, há vagas para profissionais graduados em qualquer área do conhecimento, assim como vagas exclusivas para profissionais graduados em direito, pedagogia, análise de sistemas, arquitetura, ciências sociais, engenharia elétrica e tecnologia da informação.

O concurso será composto por prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, a serem realizadas na cidade de Brasília/DF. Os candidatos convocados receberão remuneração mensal de até R$ 13.994,78, acrescido de benefícios previstos na legislação.

As inscrições serão realizadas através do site www.cebraspe.org.br, conforme o cronograma já mencionado. A taxa de inscrição custa entre R$ 76 e R$ 126, com possibilidade de isenção. O edital completo com todos os detalhes pode ser acessado no link acima.

Fonte: Themos Vagas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/07:16:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...