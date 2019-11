Construção civil tem saldo positivo de emprego no Pará

Setor da construção civil continua impulsionando geração de emprego na região Norte (Foto:O Liberal/Arquivo)

Estudo de janeiro a setembro mostra que o Estado teve alta de 1,74% na geração de empregos formais

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) divulgou levantamento sobre postos de trabalhos no setor formal da construção civil no Pará de janeiro a setembro deste ano. O estudo mostra crescimento de 1,74% na geração de empregos formais. Foram, feitas no setor, em todo o Pará, 35.608 admissões, contra 34.482 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.126 postos de trabalhos.

O departamento também divulgou balanço sobre o tema especificamente sobre setembro, a partir de dados do Ministério da Economia. Houve crescimento de 1,42% na geração de empregos formais. Foram feitas, sem setembro, em todo o Estado, 4.261 admissões contra 3.342 desligamentos, gerando um saldo positivo de 919 postos de trabalhos.

No mesmo período do ano passado, o setor no Pará também apresentou saldo positivo superior de empregos formais, com saldo positivo de 1.478 postos de trabalhos.

Em relação aos Estados da região Norte, em setembro de 2019, Dieese aponta que todos apresentaram saldos positivos, com destaque o Estado do Pará em postos de trabalhos:

Pará – 919

Rondônia – 271

Roraima – 260

Amazonas – 240

Acre – 85

Tocantins – 36

Amapá – 7

O estudo, além de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged/Ministério da Economia), tem parceria com o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...