Consumo excessivo de energéticos pode causar problemas cardíacos, alerta médico

Foto: Reprodução | Cardiologista explica riscos da bebida para o sistema cardiovascular e orienta sobre consumo seguro.

O consumo frequente de energéticos pode representar sérios riscos à saúde do coração e do sistema cardiovascular. De acordo com o médico cardiologista Antônio Monteiro, a presença de substâncias estimulantes, como cafeína, taurina e guaraná, pode levar ao aumento da pressão arterial, elevação da frequência cardíaca (taquicardia) e maior risco de arritmias.

“Além disso, há evidências de que o uso crônico pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão e aumentar a predisposição a eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, especialmente em indivíduos com fatores de risco preexistentes”, alerta o especialista. O perigo se torna ainda mais evidente quando casos como o do ator Rafael Zulu, 42, que precisou ser internado por quatro dias após o consumo excessivo da bebida, vêm à tona.

O médico explica que, para adultos saudáveis, a recomendação geral é não ultrapassar 400 mg de cafeína por dia, considerando todas as fontes da substância, como café, chás e refrigerantes. Como algumas latas de energético contêm entre 80 mg e 300 mg de cafeína, uma unidade pode ser segura para a maioria das pessoas, mas o excesso pode causar efeitos adversos. “Especialmente quando combinado com álcool ou atividade física intensa”, pontua Monteiro.

Idade mínima recomendada para consumo

Para crianças e adolescentes, o cardiologista reforça que o consumo não é recomendado, pois pode provocar hipertensão, arritmias, distúrbios do sono, ansiedade e dependência.

“O sistema cardiovascular e neurológico ainda está em desenvolvimento, e a alta concentração de cafeína pode causar efeitos adversos. A Academia Americana de Pediatria contraindica o consumo para menores de 12 anos e sugere que adolescentes entre 12 e 18 anos limitem a ingestão diária a no máximo 100 mg de cafeína”, explica.

O alerta também se estende a pessoas com hipertensão, arritmias ou outras doenças cardiovasculares, que devem evitar o consumo de energéticos. “A cafeína e outros estimulantes podem agravar essas condições, aumentando a pressão arterial e desencadeando arritmias. Para quem já tem predisposição, mesmo pequenas quantidades podem representar riscos, tornando a restrição a escolha mais segura”, afirma o especialista. No entanto, ele ressalta que cada caso deve ser avaliado por um médico para determinar possíveis exceções.

Embora muitas pessoas consumam energéticos para melhorar a disposição, Monteiro destaca que não há indicação médica para o uso da bebida como estratégia de desempenho físico ou mental. “Seus efeitos são passageiros e podem levar a um ciclo de dependência. Para a maioria das pessoas, hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e um sono adequado, são opções mais seguras e eficazes para manter a disposição no dia a dia”, conclui o cardiologista.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/08:19:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...