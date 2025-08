Conta de água: Campanha de negociação de débitos chega a cidades do nordeste paraense

Campanha oferta descontos de até 90% em contas de água atrasadas — Foto: Cosanpa/Ascom

Cidades paraenses começam a receber nesta sexta-feira (1º) uma campanha para regularizar débitos relacinados à conta de água.

🚿 A campanha oferece, até o dia 16 de agosto, condições especiais, com até 90% de desconto sobre o valor original da conta, isenção de juros e multas, além de 40% de abatimento para pagamentos à vista.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia a campanha “Conta com a Cosanpa” nos municípios de Ourém, São Francisco do Pará, Capitão Poço e Inhangapi, no nordeste do estado. As negociações podem ser feitas diretamente nas Lojas de Atendimento da Cosanpa de cada município.

Lojas de Atendimento da Cosanpa

Data: 01 a 16 de agosto

Inhangapi: Trav. 5 de abril, nº 747. Bairro Centro.

São Francisco do Pará: Av. Celso Machado, s/n. Bairro Centro.

Capitão Poço: Trav. Abadias Pereira, nº 740. Bairro Centro.

Data: 11 a 13 de agosto

Ourém: Av. Padre Ângelo Morato, nº 854. Bairro Centro.

Horário: Segunda a Sexta 08h às 12h e 13h às 17h Sábado 08h às 12h

➡️ Curso de Desenho de Som abre inscrições gratuitas em Belém com foco em ambientação sonora, diálogos e mixagem

O Coletivo Vozes da Juventude abre inscrições para a oficina gratuita de Desenho de Som, que será realizada no próximo sábado (2), em Belém.

A atividade integra o projeto “Amazônia em Foco: Vozes e Olhares da Resistência” e tem como objetivo introduzir os princípios do som no audiovisual, com foco em ambientação sonora, sincronização de diálogos e mixagem de áudio.

A oficina será ministrada pelo cineasta Matheus Neves, na Alameda Dona Maria Leopoldina, nº 142. A atividade é voltada especialmente para iniciantes e interessados em produção audiovisual. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link, disponível aqui.

O programa Partiu Futuro está com inscrições abertas para a edição de 2025, oferecendo 100 vagas para jovens de Belém (PA) interessados em se qualificar profissionalmente e ampliar suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa é gratuita e voltada para a formação de talentos no setor do varejo, com trilhas de aprendizado desenvolvidas especialmente para atender às demandas do setor.

As inscrições seguem até o dia 25 de agosto, e as aulas têm início previsto para 4 de setembro. Com carga horária total de 220 horas, o curso será oferecido no formato ensino a distância (EAD), com atividades online e cinco encontros presenciais ao longo da formação.

A grade curricular contempla temas como desenvolvimento pessoal e social, contexto das relações de trabalho, tecnologia da informação e comunicação, além de atividades práticas com vivência real em lojas do Boulevard Shopping Belém.

O programa oferece benefícios importantes, como empréstimo de tablet com acesso à internet, auxílio transporte, lanche e uniforme para os encontros presenciais. Os jovens também recebem orientação personalizada na busca por oportunidades de trabalho — uma das grandes vantagens da iniciativa, já que os lojistas do Boulevard Shopping se tornam potenciais empregadores ao final da jornada formativa.

Para participar, é necessário ter entre 17 e 24 anos, ter concluído o Ensino Médio em escola pública e possuir renda familiar de até três salários mínimos.

Serviço

Programa Partiu Futuro | Edição 2025

Local: Belém (PA) – curso online com encontros presenciais

Inscrições: Até 25 de agosto

Link de inscrição: institutoalianca.org.br/partiufuturo

Início das aulas: 4 de setembro

Turno: Manhã ou tarde

Carga horária: 220 horas (duração de 3 meses)

Público-alvo: Jovens de 17 a 24 anos, com Ensino Médio completo na rede pública e renda familiar de até 3 salários mínimos

Benefícios: Tablet com internet, auxílio transporte, lanche e uniforme

⚙️ Serviços

➡️ DPU abre posto de atendimento gratuito em Castanhal

Moradores de Castanhal, no nordeste do Pará, contam com atendimento gratuito da Defensoria Pública da União (DPU) a partir do dia 29 de julho. O posto vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Usina da Paz, no bairro Jaderlândia.

A inauguração faz parte do projeto de interiorização da DPU. Este é o quarto posto aberto no interior do estado: teve em Paragominas, Tucuruí e Marabá.

O objetivo do projeto é ampliar o acesso gratuito à Justiça para moradores de cidades que não contam com sede da instituição. As parcerias com governos e prefeituras ajudam a viabilizar a ação, oferecendo espaço físico e pessoal de apoio para encaminhamento das demandas aos defensores federais.

Quem pode ser atendido?

A DPU atende pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que possuem demandas relacionadas à União ou órgãos federais, como o INSS, Caixa Econômica, Ibama, universidades e hospitais federais.

Entre os casos mais comuns estão:

aposentadorias

auxílio-doença (hoje chamado de benefício por incapacidade temporária)

pensão por morte

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas)

Bolsa Família suspenso ou negado

fornecimento de medicamentos ou tratamentos de alto custo pelo SUS

Documentos necessários

Para ser atendido, é preciso levar:

RG e CPF

comprovante de residência

comprovante de renda (se tiver)

e toda documentação relacionada ao caso, como negativas do INSS, certidão de óbito ou laudos médicos.

