Conta de luz no Pará vai ficar mais cara a partir de quinta-feira, 7

Conta de energia de luz Equatorial — Foto: Heliana Gonçalves/G1

Reajuste aprovado pela Aneel afeta cerca de 3 milhões de consumidores e será maior para indústrias e grandes comércios.

A conta de energia elétrica no Pará vai ficar mais cara a partir desta quinta-feira (7). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na manhã desta terça-feira (5), o reajuste tarifário anual da Equatorial Pará, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado.

O aumento médio será de 3,74%, afetando cerca de 3 milhões de unidades consumidoras.

Segundo a Aneel, o impacto será diferente para cada grupo de consumidores:

⚡ Baixa Tensão (residências, pequenos comércios): aumento médio de 3,57%

⚡ Alta Tensão (indústrias, grandes estabelecimentos): reajuste de 4,50%

De acordo com o defensor público Cássio Bitar, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa), o reajuste foi motivado principalmente por custos não gerenciáveis, como os encargos setoriais e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que representam uma parcela significativa da fatura.

“O Concepa acompanha de perto todos os processos de reajuste e revisão tarifária junto à equipe técnica da Aneel, sempre com foco na defesa dos interesses dos consumidores de todas as classes”, afirmou Bitar.

Segundo Cássio, o Concepa tem atuado junto à bancada federal dando apoio a projetos de lei que tratam da reestruturação do setor elétrico. Uma das propostas em debate é a revisão das taxas de compensação pelo uso de recursos hídricos nas hidrelétricas de Belo Monte e Tucuruí, localizadas no estado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/17:14:33

