Continua na UTI em estado gravíssimo PM que foi baleado pela esposa em Santarém

Soldado PM Andson dos Santos Rodrigues foi baleado pela esposa — Foto: Reprodução / Redes sociais

O caso aconteceu na madrugada de quinta (12) no Residencial Salvação. Em depoimento a mulher contou que “flagrou” mensagens comprometedoras no celular do marido.

Continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o soldado Andson dos Santos Rodrigues, o PM que foi baleado pela própria esposa em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada de quinta (12).

O soldado foi submetido a procedimento cirúrgico para amenizar os impactos da lesão provocada pelo único disparo da pistola .40 do próprio policial. O estado de saúde de Andson é considerado gravíssimo.

O disparo atingiu a região da coluna e Andson corre o risco de ter sequelas, principalmente no que diz respeito a mobilidade.

A esposa do soldado foi presa em flagrante e em audiência de custódia realizada na quinta (12) o juiz converteu a prisão em preventiva. Ela segue presa, mas está recebendo acompanhamento psicológico por conta dos transtornos relatados por ela na audiência (esquizofrenia e bipolaridade).

O g1 teve acesso ao depoimento da suspeita. Ela contou à polícia que o disparo foi provocado após um desentendimento do casal. Isso porque a mulher teria encontrado mensagens comprometedoras com uma mulher no celular do marido.

A tal mulher seria uma assistente social e os dois conversavam sobre a separação de Andson e a possibilidade de pedir a guarda unilateral da bebê do casal, de 6 meses.

Tragédia no dia dos namorados-Policial Militar é baleado pela esposa em Santarém

Esposa que baleou PM alega disparo acidental após desistir de atirar contra si, durante briga com marido por causa de mensagens em celular

Esposa que atirou em PM diz em depoimento que ‘flagrou’ mensagens comprometedoras no celular do marido em Santarém

Fonte: g1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/03:10:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...