Contra MP 756/758-WWF protesta em Brasília contra medidas que reduzem limites de florestas

Com balão de ar quente, WWF protesta em Brasília contra medidas que reduzem limites de florestas

Um balão de ar quente de 30 metros de altura foi o protagonista de um protesto realizado pela ONG WWF Brasil na manhã deste domingo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A organização não governamental, uma das maiores na luta por questões ambientais, pede o veto de Michel Temer às medidas provisórias 756 e 758, que liberam uma área de cerca de 597 mil hectares na Amazônia para exploração.

Com a mensagem “Pela Amazônia, VETA TUDO, Temer!”, os manifestantes ressaltaram que termina nesta segunda-feira o prazo para que o presidente vete as medidas. As principais áreas liberadas pelas MPs abrangem 86 mil hectares da Floresta Nacional do Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim e mais de 101 mil hectares do Parque Nacional de Jamanxim, ambas unidades de conservação localizadas no oeste do estado do Pará.

Na prática, o Parque do Jamanxim acabará. Em seu lugar, será criada a área de proteção ambiental (APA) Rio Branco. Ao fazer essa reclassificação, a área poderá ser usada para retirada de madeira, agropecuária e mineração, além de poder ser comprada e vendida por particulares.

A principal preocupação em mexer na classificação do Parque Nacional do Jamanxim era liberar áreas para a construção da ferrovia EF-170, a chamada Ferrogrão, que tem previsão de ser construída numa área paralela à rodovia BR-163, ligando o Mato Grosso ao porto de Itaituba, no rio Tapajós, no Pará.

Por G1

