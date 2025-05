Contra o Fluminense, Atlético conquista primeira vitória de virada na temporada

(Foto:Reprodução) – “O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor”. O torcedor Atleticano nunca deixa de acreditar, e foi peça importante na vitória de virada contra o Fluminense, por 3 a 2, neste domingo (11). O jogo épico consolidou uma estatística interessante: pela primeira vez em 2025, o Atlético foi capaz de vencer um jogo em que saiu atrás no placar.

Antes do Fluminense, o Galo havia somado cinco empates e três derrotas nos jogos onde o adversário marcou gol primeiro. Curiosamente, sofreu dois ou mais gols nas últimas cinco ocasiões em que saiu perdendo. A situação aconteceu na vitória contra o Flu, nos empates por 2 a 2 contra Maringá e Mirassol, e nas derrotas para Santos (2 a 0) e Iquique (3 a 2).

Uma coisa é certa: o Atlético precisava de vencer o jogo de reestreia na Arena MRV de qualquer jeito. E o roteiro épico, com direito a gol da vitória aos 49 do segundo tempo, talvez seja o melhor combustível para levantar a confiança dos jogadores. É com essa moral alta que o Galo vai receber o Caracas, na próxima quinta-feira (15), pela Copa Sul-Americana.

Fonte:onefootball.com/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/06:05:39

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

