Contra o Huracán, Corinthians sofre primeira derrota na Arena em seis meses

Leonardo Sequeira, que não balançava as redes desde maio de 2024, comanda vitória do Huracán sobre o Timão na estreia da Sul-Americana • Divulgação / Libertadores

Último revés do Timão em seus domínios tinha sido em agosto de 2024.

O Corinthians perdeu para o Huracán por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (02), na Neo Química Arena, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

Essa foi a primeira derrota do Timão em casa desde agosto de 2024, quando perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da mesma competição.

Invencibilidade perdida

De lá para cá, o Corinthians tinha disputado 23 partidas na Neo Química Arena, acumulando 18 vitórias e cinco empates. O aproveitamento era superior a 80%.

Ramón Díaz e seus comandados venceram Flamengo, Juventude, Atlético-GO, Fortaleza, Athletico Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Velo Clube, Água Santa, Noroeste, São Bernardo, Santos (2x), Mirassol, Universidad Central da Venezuela e Barcelona de Guayaquil.

Durante a sequência, a equipe alvinegra embalou de vez no Campeonato Brasileiro para chegar à fase prévia da Libertadores, onde acabou eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Também foi campeão paulista em cima do Palmeiras.

Com a derrota, o Timão pode terminar a rodada inaugural na lanterna do Grupo C. Além de brasileiros e argentinos, o certame também conta com os colombianos do América de Cali e os uruguaios do Racing.

