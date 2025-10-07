Contrabando de luxo: drone é apreendido ao tentar levar iPhone 17 para dentro de presídio em MT

Drone aprrendido — Foto: Secretária de Estado de Justiça

Modelo de celular foi lançado há uma semana no país. Desde o início do ano, já foram apreendidos 52 drones que enviavam materiais ilícitos nas penitenciárias.

Foram apreendidos neste final de semana oito aparelhos celulares dentro de um pacote lançado por drone dentro da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Entre os aparelhos havia um iPhone 17, modelo lançado há uma semana no país.

Apenas este ano já foram apreendidos 60 drones que levavam objetos ilícitos dento de presídios. Além de celulares também foram apreendidos carregadores, baterias, fones de ouvidos, cigarros e substâncias ilícitas.

Apenas neste final de semana, nove visitantes foram flagradas tentando entrar com objetos ilícitos em presídios de Mato Grosso. Entre os montantes apreendidos foram encontrados substâncias entorpecentes.

Rondonópolis

Desde o início do ano foram apreendidos 52 drones que enviavam materiais ilícitos para dentro dos presídios. Destas 52 apreensões, 40 foram realizadas na Penitenciária de Rondonópolis, localizada a 218 km de Cuiabá. A unidade já conseguiu apreender no total 692 celulares.

Durante os procedimentos de revista conduzidos pela equipe Alfa, policiais penais femininas flagraram três mulheres tentando entrar com porções de drogas na região íntima. Os invólucros foram apontados nas imagens do escâner corporal e as mulheres encaminhadas ao plantão da Polícia Civil.

Sinop

Na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, localizada a 503 km de Cuiabá, cinco visitantes foram flagradas durante revista corporal, tentando levar fumo e drogas.

Uma das visitantes, após ser flagrada com seis porções de entorpecentes, informou espontaneamente aos policiais que veio de outra cidade para a visita e seu parceiro a aguardava em um veículo na área externa da penitenciária.

O veículo foi abordado com apoio do Núcleo de Operações com Cães, resultando na apreensão de uma porção de cocaína no câmbio do veículo. Tanto o casal quanto o material apreendido foram encaminhados ao plantão da Delegacia da Polícia Civil de Sinop.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/11:16:40

