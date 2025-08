Convidados nus: veja as exigências da festa de Bruna Marquezine

Comemoração exclusiva no Rio de Janeiro terá regras rigorosas, lista seletiva de convidados e investimento de mais de R$ 1 milhão | Foto:Reprodução

Bruna Marquezine está preparando uma festa de aniversário digna de cinema para celebrar sua chegada aos 30 anos.

A comemoração, marcada para o dia 15 de agosto, acontecerá na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, local conhecido por ter sediado o último baile do Império no século XIX.

O evento promete ser uma das noites mais glamourosas do ano, reunindo celebridades, artistas e amigos próximos da atriz.

Por se tratar de um patrimônio histórico administrado pela Marinha, a realização da festa exige o cumprimento de uma série de regras. Segundo informações do portal R7, Bruna precisou assinar um termo de uso com diversas exigências, incluindo a proibição de nudez na ilha, além da restrição ao uso de drones e canhões de luz, medida necessária para não interferir nas operações do Aeroporto Santos Dumont, que fica nas proximidades.

Outra preocupação é com a preservação do patrimônio: o volume do som deverá ser controlado para não comprometer os vitrais históricos do local.

A produção do evento está a cargo de uma equipe especializada, com atenção a cada detalhe, desde os tecidos da decoração até o perfume do ambiente.

Para viabilizar o evento, Bruna também contribuiu financeiramente com ações culturais apoiadas pela Marinha. A atriz fez doações para projetos como Uma Tarde no Museu, voltado para a educação de crianças da rede pública, e iniciativas de acessibilidade para visitantes.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, o orçamento da festa ultrapassa R$ 1 milhão. Entre os mimos da noite estão buffet de alto padrão, ambientação luxuosa e a possibilidade de uma atração internacional: a apresentação de um DJ famoso teria sido oferecido como presente por um amigo milionário da atriz, embora ainda não se saiba se ela aceitou.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/09:17:04

