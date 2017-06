Cooperativa com atividade em Novo Progresso recebe incentivo de R$ 18 milhões do governo do MT

Governo investe R$ 18 milhões em cooperativa de produção de leite de MT

O desenvolvimento de uma das maiores bacias leiteiras de Mato Grosso tem relação direta com os investimentos realizados pelo Governo do Estado, por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A iniciativa direcionou R$ 18 milhões para a Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda, a Coopernova, dos quais R$ 12 milhões já foram aplicados.

Estes investimentos foram constatados pelo governador do Estado, Pedro Taques, em visita realizada na manhã desta sexta-feira ao prédio da cooperativa, localizado no município de Terra Nova Norte (670 km de Cuiabá).

Taques e a comitiva, formada pelo prefeito de Terra Nova, Valter Kuhn, e deputados e secretários, foram recebidos pelo presidente da Coopernova, Daniel Robson Silva. Ele mostrou o funcionamento do complexo e apresentou dados sobre a produção da cooperativa, que atende também os pequenos produtores de Colíder. “Hoje, temos uma capacidade projetada para produzir 50 toneladas por dia de leite em pó, que é nosso carro-chefe, e 30 toneladas por dia de soro em pó e de leite condensado. Aqui, produzimos diversos derivados como iogurte e variados tipos de queijos”, informou.

O presidente da Coopernova destacou, ainda, a indústria de beneficiamento de frutas (polpa de fruta), fábrica de rações e suplementos minerais, outro produto que encontra mercado pelo estado afora. “Temos uma das melhores fábricas de laticínios do Brasil, e o trabalho que desenvolvemos aqui é um exemplo de boa gestão, beneficiamos muitas famílias que dependem da cooperativa para poder vender seu produto e, a partir de setembro deste ano, poderemos exportar nossa produção tanto para o mercado interno como para o exterior”.

Daniel Robson Silva ressaltou que o Prodeic é uma das melhores alternativas dadas pelo Governo do Estado para fomentar o desenvolvimento de atividades como a executada por eles, e propicia o melhoramento e aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, além do incremento do parque industrial.

O secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes, falou sobre o compromisso do governador com a agricultura familiar. “Nosso Governo acredita no pequeno produtor, prova disso é o programa Pró-Leite que, dentre diversas ações, já promoveu a entrega, num intervalo de dois anos, de mais de 200 resfriadores de leite”.

O deputado estadual Pedro Satélite lembrou que há 30 anos a produção e o transporte do leite eram feitos de forma quase artesanal, o que sofreu uma grande transformação no Governo de Dante de Oliveira. “Hoje, vemos no governador Pedro Taques o mesmo empenho de Dante, dois governadores que buscam dar melhores condições de vida para os mato-grossenses, e a cooperativa, que só alcança resultados porque recebe atenção especial da atual gestão, e garante a manutenção de muitos pequenos produtores rurais no campo”.

Outro deputado estadual que acompanhou a visita foi o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal Bosco. O parlamentar salientou que o governador Pedro Taques tem investido na agricultura familiar e que o sucesso da cooperativa é resultado desse trabalho. “Recentemente, a Assembleia aprovou projeto que aumenta o valor dos recursos para a Seaf, para que ela tenha condições de incentivar o pequeno produtor, ajuda-lo, e isso acaba por fomentar toda a cadeia produtiva”.

Dal Bosco classificou a cooperativa como uma referência, que atende produtores de Nova Guarita, Itaúba, Nova Santa Helena, Peixoto de Azevedo, Carlinda, Matupá e Guarantã do Norte. “Esse trabalho agrega valor ao homem do campo”.

Mais Investimentos

O governador Pedro Taques autorizou a construção de uma ponte que vai beneficiar cerca de 190 pequenos produtores rurais de Colíder, que hoje têm que fazer um trajeto de 80 km para entregar a produção na cooperativa. Com a ponte, essa distância passará a ser de 30 km. O investimento será de aproximadamente R$ 300 mil. O pedido foi feito pelo produtor de leite Osvaldino da Silva, de 60 anos. “A construção dessa ponte é um sonho de anos, e que hoje vemos que vai se tornar realidade, nunca antes tínhamos sido atendidos pessoalmente por um governador”.

Pró-Leite

O Programa Pró-Leite leva assistência técnica e o desenvolvimento do trabalho de melhoramento genético aos pequenos produtores de leite. Em 2015, Mato Grosso produziu um volume de 734,08 milhões de litros de leite, o que o coloca como 10º maior produtor de leite do país. A iniciativa busca fomentar a cadeia produtiva e foca na geração de renda para os pequenos produtores.

