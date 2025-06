COP 30 está confirmada em Belém, garante diretora-geral do evento

Cúpula de chefes de Estado será realizada antes, nos dias 6 e 7 de novembro (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

Ana Toni descarta mudança de sede e afirma que governo atua para conter preços abusivos de hospedagem. Encontro de chefes de Estado será realizado antes da conferência, nos dias 6 e 7 de novembro.

A diretora-geral da COP 30, Ana Toni, confirmou nesta quinta-feira (27) que a conferência climática da ONU será realizada em Belém, conforme previsto, e rechaçou rumores sobre uma possível mudança de sede para outra cidade brasileira, como o Rio de Janeiro.

“A COP e a reunião dos chefes de Estado ocorrerá em Belém”, disse Toni em entrevista à agência AFP. Segundo ela, não há nenhuma discussão em curso sobre a transferência do evento, apesar das preocupações internacionais em relação à infraestrutura hoteleira da capital paraense.

Toni reconheceu que a realização da conferência em uma cidade de porte médio no meio da Amazônia “gera ansiedade logística”, mas reforçou que as tratativas seguem normalmente. A COP 30 acontecerá de 10 a 21 de novembro. Já o encontro de líderes mundiais será antecipado para os dias 6 e 7, com o objetivo de diminuir a pressão sobre a cidade.

Em Bonn, na Alemanha, onde ocorrem reuniões técnicas preparatórias, delegações manifestaram preocupação com a falta de hospedagem acessível em Belém. Alguns representantes de países em desenvolvimento, especialmente ilhas e nações africanas, afirmam estar considerando reduzir o número de participantes.

“O que persiste é a preocupação com o custo do alojamento, mais do que com a logística em si”, disse a diretora. Ela afirmou que o governo federal está tomando medidas com base no Código de Defesa do Consumidor para coibir preços abusivos cobrados por hotéis e pousadas.

Cláudio Angelo, do Observatório do Clima, também expressou preocupação: “A cinco meses do evento, todos já deveriam ter hotel e ninguém tem. Isso afeta especialmente os países mais pobres”.

