COP 30: Governo federal contrata dois cruzeiros e lança plataforma de hospedagem

Navios MSC Seaview e Costa Diadema — Foto: Governo federal/Reprodução

Medidas são para ampliar leitos em novembro na COP e facilitar hospedagem em Belém. Navios terão até 6 mil leitos e ficarão atracados distante cerca de 20 quilômetros do principal local do evento.

Dois navios de cruzeiro foram contratados pelo governo federal para hospegadem durante a COP 30, de 10 a 21 de novembro em Belém, informou a Secretaria Extraordinária para a COP30 ao g1 nesta quinta-feira (17). A plataforma oficial de hospedagem, anunciada em maio, também foi lançada com diárias de até US$ 600, o equivalente a cerca de R$ 3.228 na cotação desta quinta.

🚢 Os navios devem disponibilizar 3,9 mil cabines com até 6 mil leitos. O uso das embarcações na COP é uma medida analisada pelo governo o desde 2023 como forma de ampliar o número de leitos em Belém.

📝 Atualmente, a região metropolitana tem pouco mais de 24 mil leitos disponíveis, segundo sindicatos do setor, e a estimativa é receber 50 mil pessoas em novembro durante o evento da ONU, de acordo com o governo.

Navios cruzeiros

A contratação da operadora de viagens Qualitours, responsável por recrutar os navios MSC Seaview e Costa Diadema e por comercializar suas cabines, foi finalizada na quarta (16) pela Embratur.

“Esses dois grandes navios vêm se somar às diversas soluções de hospedagem voltadas a todos os públicos que virão à COP – como delegações da ONU, observadores, organizações sociais, academia, empresariado”, segundo o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia.

Durante a COP, os navios ficarão atracados no Terminal Portuário de Outeiro, que está sendo reformado para ampliar sua capacidade técnica e logística em um investimento de cerca de R$ 180 milhões.

Este terminal fica a cerca de 20 quilômetros de distância do Parque da Cidade, principal local do evento. Atualmente, a capital paraense não é rota turística de cruzeiros.

Plataforma de hospedagem

A plataforma foi anunciada pelo governo federal após reclamações sobre altos preços nas acomodações na capital paraense. Na época, foi informado que o objetivo era facilitar o acesso dos participantes às informações sobre hospedagem durante o evento.

🏢Agora, as diárias ofertadas na plataforma são para os návios e também “setor hoteleiro, aluguel por temporada, dentre outros que fazem parte do conjunto de soluções de hospedagem”, informou o governo. Por enquanto, ela é restrita a delegações de países participantes.

“A ONU mediará a oferta junto aos países-partes da Convenção-Quadro. Nesta primeira etapa, a oferta será realizada, por meio da plataforma, aos 98 países menores em desenvolvimento e países insulares, com diárias de até U$ 220. Na etapa seguinte, os demais países poderão adquirir acomodações por até US$ 600”, detalhou o governo federal. A data para a segunda etapa não informada, nem detalhes sobre acesso à população em geral.

Fonte: Valéria Martins, g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/14:27:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...