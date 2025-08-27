COP 30: Plataforma com 27 mil leitos diz que não pode interferir nos preços das hospedagens

Vista aérea da cidade de Belém no Pará, capital da COP30 no Brasil. — Foto: Rafa Neddermeyer/Cop30 Brasil

Apesar de polêmica sobre alta nos preços, Airbnb diz que valores tiveram redução de 22%. Um dos principais serviços de hospedagem do país, a plataforma reúne 19,2 mil quartos na Grande Belém.

O Airbnb afirmou em entrevista ao g1 nesta terça-feira (26) que não interfere ou influencia na definição de preços das hospedagens oferecidas na plataforma.

Apesar da polêmica sobre a alta nos preços das hospedagens para a COP 30, o serviço de hospedagem e o governo do Pará dizem que, entre fevereiro e agosto deste ano, os valores tiveram uma redução de 22%.

“Todo o nosso trabalho de capacitação traz desde o início, informação, conhecimento sobre como você pode otimizar a sua hospedagem, como é que você trata a questão da precificação. Então agora, o que a gente fez foi reforçar, a gente não pode, como plataforma digital, sugerir, nem influenciar o preço”, disse a diretora geral do Airbnb na América do Sul, Fiamma Zarife.

De acordo com o Airbnb, atualmente a Grande Belém possui 27.848 leitos e 19.274 quartos. A informação foi dada durante o Airbnb Day, evento para detalhar a parceria entre a plataforma e o governo em preparação para a COP 30, que será em novembro na capital paraense.

Órgãos públicos notificaram três plataformas, incluindo o Airbnb, para que excluam anúncios com preços abusivos e avaliavam entrar na Justiça.

Até a noite de terça-feira (26), no entanto, nenhuma medida judicial havia sido anunciada. Questionada pelo g1 sobre as notificações, Fiamma disse que o Airbnb está trabalhando em parceria com as autoridades do Pará.

Segundo ela, os anfitriões têm autonomia para definir os preços das hospedagens. A executiva explicou que, além dessa liberdade, a empresa tem reforçado em treinamentos a importância de praticar valores considerados justos e responsáveis, em conformidade com as recomendações de autoridades locais e competentes.

O secretário de Turismo do Pará, José Eduardo Pereira da Costa, destacou que a redução nos preços das hospedagens ocorreu por meio de workshops.

“Essa queda ocorreu porque estamos a pouco mais de dois meses do evento e muitos anfitriões que ainda não conseguiram alugar seus imóveis estão diminuindo os valores. Essa redução de 22% é significativa e importante para garantir que os espaços sejam ocupados durante a COP30”, afirmou.

A menos de 3 meses para COP-30, Belém está às voltas com obras e preços abusivos na hospedagem

O que é leito e quarto?

Conforme informações da plataforma, quarto se refere a um quarto privativo com porta, onde o hóspede tem acesso a áreas comuns da casa, como cozinha ou sala.

Já o leito, é um termo mais geral que se refere a uma cama ou o espaço para dormir, e não é um tipo de anúncio no Airbnb, mas sim uma comodidade essencial que deve ser oferecida em qualquer estadia, incluindo um quarto ou um espaço inteiro.

As hospedagens em residências são 60% dos leitos para a COP 30. Os preços altos têm preocupado delegações. O presidente da Áustria, por exemplo, cancelou a participação na COP e o Brasil tenta reverter ausência. O governo diz que haverá 53 mil vagas de hospedagem e reservou 2,3 mil leitos especificamente para os 196 países participantes.

