COP 30 põe Belém no topo de destinos turísticos mais desejados do Brasil

Com investimentos milionários, novos atrativos e foco na sustentabilidade, Belém desponta como destino turístico em alta no Brasil em 2025 e ganha visibilidade global com a realização da COP30.

Não seria nenhum absurdo afirmar que Belém está sob os olhares do mundo em 2025. A capital paraense irá sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), popularmente conhecida como COP 30, e ao lado desse grande evento, o turismo tende a atingir seu ápice neste ano, um fenômeno que já vem numa crescente nos últimos anos.

“O crescimento no turismo se deve por uma combinação de fatores. A cidade vem se destacando por sua rica cultura, gastronomia maravilhosa e a proximidade com a natureza amazônica, elementos que, quando bem trabalhados, se tornam grandes atrativos. A visibilidade crescente, especialmente a com a proximidade da COP 30, também tem sido um motor importante, despertando o interesse de visitantes nacionais e internacionais”, explica a turismóloga, guia de turismo e atualmente vice-presidente do Sindicato dos Guias de Turismo (Singturpa), Mônica Sousa.

Mônica destaca que o turismo de experiência, aliado aos novos espaços que estão sendo entregues ou revitalizados nos últimos meses, vem sendo um grande atrativo para os visitantes de diversas partes do Brasil e até mesmo do mundo.

“O turismo de experiência é, sem dúvida, um dos fatores que mais atraem visitantes a Belém. Os turistas buscam imersão na cultura local, vivências autênticas e contato direto com a natureza e as tradições. Por outro lado, os novos espaços e a revitalização de antigos em Belém gera um impacto extremamente positivo no setor, por várias razões: nelhoram a infraestrutura e a estética da cidade, mas também proporcionam mais opções de lazer e entretenimento para os visitantes”, avalia.

“Locais reformados ou recém criados tornam a cidade mais convidativa e moderna, atraindo um público mais diversificado e a revitalização de espaços históricos e culturais ajuda a preservar a identidade da cidade e a oferecer novas perspectivas sobre a sua história e cultura, além de que, novos empreendimentos giram a economia, criando emprego e renda”, ressalta a turismóloga.

DIVISOR DE ÁGUAS

Mônica, enquanto turismóloga, defende que, para garantir continuidade a essa atratividade, é preciso investir em infraestrutura de qualidade em todo o estado, não só na capital, para atender à demanda crescente de turistas, e em qualificação de mão de obra, essencial para oferecer serviços de qualidade e garantir a satisfação dos visitantes.

“A COP 30 representa uma oportunidade única para o Pará fortalecer sua posição no mercado turístico internacional. Com planejamento adequado e investimentos estratégicos, o estado pode se tornar um destino turístico ainda mais atrativo e sustentável”, sugere a guia de turismo.

Com isso, Mônica Sousa afirma que a COP 30 será um divisor de águas para Belém, tanto em termos de visibilidade quanto de legado para o turismo. Segundo ela, os visitantes terão a oportunidade de aproveitar uma série de espaços e experiências que Belém tem a oferecer, muitos deles com foco na sustentabilidade e na cultura amazônica, como as novas estruturas que serão implementadas: O Porto Futuro II na antiga área portuária de Belém, que será um grande complexo de entretenimento para os visitantes e a população local. Os Parques Lineares da Doca de Souza Franco e da Avenida Tamandaré serão também, grandes atrativos, assim como, o Parque da Cidade.

“A COP 30 trará um legado duradouro para o turismo em Belém, consolidando a cidade como um importante destino turístico sustentável na Amazônia, pois o evento trará visibilidade internacional, melhoria de infraestrutura, fortalecimento do ecoturismo, capacitação e qualificação de mão de obra do setor turístico como um todo e criação de novas rotas turísticas”, reforça.

OPÇÕES DIVERSIFICADAS

Belém é de uma pluralidade inigualável, com opções para todo e qualquer público que pretenda dar um “pulinho” na capital da amazônia. Sua riqueza cultural, gastronômica, religiosa e de belezas naturais é um enorme atrativo para os turistas nacionais e internacionais, em com a realização da COP 30, o estigma que a cidade “não tinha nada para fazer”, a cada ano vem se dissolvendo.

Diante disso, Mônica Sousa montou diversas opções de roteiros, com dezenas de programações que abraçam todas as atrações que uma cidade do porte e da beleza de Belém possui.

“Belém é um caldeirão de cultura, história e natureza então, tem atrativos para diferentes públicos. Desde o passeio tradicional pelos principais pontos turísticos como, Mercado Ver-o-Peso e complexo Feliz Lusitânia ao tour religioso passando pela Basílica de Nazaré e Catedral de Belém”, complementa.

Segundo a guia, o turista tem a opção também de viver uma imersão na floresta amazônica conhecendo as comunidades de Turismo de Base Comunitário da Ilha do Combu, Ilha das Onças, Cotijuba, Mosqueiro, entre outras.

A comida paraense é um caso à parte: reconhecida pela autenticidade e sabores tem sido alvo de interesse cada vez maior de gente de todas as partes do mundo. “O tour gastronômico é uma excelente opção, ou experimentar aulas dos ritmos amazônicos como o carimbó, brega, calypso em casas de espetáculos onde artistas paraenses se apresentam como o Restaurante Ver-o-Açaí ou o Espaço Cultural Apoena”, explica a guia de turismo.

CRESCIMENTO DO TURISMO

O forte crescimento da infraestrutura e da visibilidade internacional coincide com o aumento expressivo do interesse turístico por Belém. Segundo levantamento da Booking.com, a capital paraense lidera o ranking dos destinos brasileiros com maior crescimento nas buscas por passagens aéreas em 2024, superando cidades como Belo Horizonte, Recife, Salvador e São Paulo.

Ranking Booking.com (2024):

Belém (PA) Belo Horizonte (MG) Recife (PE) Paris (França) São Paulo (SP) Salvador (BA) Brasília (DF) Curitiba (PR) Buenos Aires (Argentina) Rio de Janeiro (RJ)

Outro estudo da Decolar confirma a ascensão de Belém, que figura na 8ª colocação entre os destinos nacionais mais buscados. Houve um aumento de 17% nas buscas por passagens aéreas nacionais em 2024.

Ranking de destinos nacionais mais buscados na Decolar (2024):

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Recife (PE) Salvador (BA) Fortaleza (CE) Curitiba (PR) Florianópolis (SC) Belém (PA) Porto Alegre (RS) Maceió (AL)

Agora em relação aos destinos nacionais procurados por viajantes estrangeiros, Belém está ocupando a 14ª posição, comparando o ano de 2024 com o de 2023, segundo a plataforma Decolar, que observou também um crescimento de 21% nas buscas de viajantes internacionais por passagens aéreas:

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Belo Horizonte (BH) Florianópolis (SC) Curitiba (PR) Brasília (DF) Salvador (BA) Goiânia (GO) Recife (PE) Vitória (ES) Fortaleza (CE) Manaus (AM) Cuiabá (MT) Belém (PA) Navegantes (SC) Natal (RN) Maceió (AL) Uberlândia (MG) São Luís (MA) Campo Grande (MS)

As informações foram apresentadas na 6ª edição da revista digital Tendências do Turismo, uma publicação elaborada pelo Ministério do Turismo em colaboração com a Embratur. O destaque de Belém nesses rankings evidencia o aumento constante do interesse dos visitantes pelos encantos naturais, culturais e gastronômicos da região amazônica.

De forma recente, o ministro do Turismo, Celso Sabino, revelou um pacote de R$ 73,1 milhões em recursos voltados ao fortalecimento da atividade turística no estado do Pará, sendo R$ 8,6 milhões direcionados especificamente para a capital, com foco na preparação de Belém para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), programada para novembro.

