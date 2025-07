COP 30 – Visita da delegação Concordia Amazônia a projetos de sustentabilidade no Pará

Foto: Reprodução | Solar Coca-Cola apresenta projetos de energia renovável e neutralidade de resíduos plásticos à comitiva internacional da Concordia Amazônia

A delegação conheceu as iniciativas de biomassa a partir do caroço de açaí e do Recicla Solar, projeto que impulsiona a economia circular rumo à neutralidade de embalagens plásticas, como legado para a COP30

A Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo e responsável por atender 70% do território nacional, recebeu nesta quarta-feira (09), em sua unidade de Belém (PA), uma delegação internacional da organização Concordia Amazônia. O grupo veio ao Brasil para conhecer soluções sustentáveis desenvolvidas no território amazônico. A agenda, parte dos preparativos da Solar para sua participação na COP30, teve como objetivo principal apresentar dois projetos estratégicos: a transformação do caroço de açaí em biomassa e o Recicla Solar, iniciativa que fortalece a cadeia da reciclagem de embalagens PET pós-consumo.

Composta por 15 líderes latino-americanos, a comitiva foi recebida por Andrea Mota, diretora de sustentabilidade da Coca-Cola LATAM, e pelos representantes da Solar Coca-Cola, Pedro Arruda, especialista de Relações Governamentais; Luene Rossi, coordenadora de SGI; e Christian Carvalho, gerente industrial. Entre os visitantes estavam Matthew Swift, cofundador, presidente e CEO do Concórdia; o coordenador de Relações Internacionais da Representação do Governo do Pará em Brasília, embaixador Unaldo Eugênio Vieira de Sousa; a líder da World Climate Foundation (WCF) no Brasil, Flora Bitancourt; e o ex-presidente da Colômbia, Iván Duque.

Os membros da comitiva puderam conhecer de perto o projeto que transforma o caroço de açaí — que antes era descartado — em biomassa, para ser utilizado nas caldeiras das fábricas de Belém. A iniciativa de energia renovável, que já reaproveitou cerca de 10 mil toneladas do insumo, tem reduzido a dependência de combustíveis fósseis, madeira e lenha, além de diminuir o volume de resíduos descartados na Região Metropolitana de Belém. Somente em 2024, foram recuperados mais de 2 milhões de quilos de caroço de açaí, reforçando o compromisso da companhia com a sustentabilidade ambiental e a economia circular.

Já na visita ao Recicla Solar, a comitiva acompanhou o funcionamento do agregador de PET da empresa em Ananindeua, responsável por coletar e destinar embalagens PET pós-consumo para reciclagem. O projeto de sustentabilidade da empresa é dedicado a promover a economia circular nas regiões onde a empresa atua. O Recicla Solar é um pilar fundamental na meta da Solar de alcançar a neutralidade em 2025.

Outro destaque apresentado aos visitantes foi o programa Solar de Portas Abertas, que estimula a empregabilidade de migrantes, principalmente refugiadas venezuelanas. Em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), por meio do Fórum Empresas com Refugiados, a empresa tem priorizado a contratação de pessoas que chegam ao país em busca de novas oportunidades, reforçando seu compromisso com a inclusão social e a diversidade no ambiente de trabalho.

Solar Coca-Cola na COP30

A visita da Concordia Amazônia integra o conjunto de iniciativas da Solar Coca-Cola alinhadas ao compromisso ambiental e aos preparativos da empresa para a COP30, que ocorrerá em Belém neste ano. Parceira do Governo do Estado do Pará, a Solar terá participação ativa no evento e já vem contribuindo com ações concretas voltadas à capacitação e ao desenvolvimento social e ambiental da região.

Entre os destaques, está o apoio da empresa ao programa Capacita COP, que oferece bolsas em curso de capacitação em inglês para 5 mil jovens paraenses, preparando-os para atuar durante a conferência e para oportunidades futuras no mercado de trabalho. Além disso, as ações da Solar para COP30 reforçam a agenda positiva da empresa para fortalecer parcerias estratégicas e ampliar o diálogo sobre práticas empresariais sustentáveis que geram impacto real na sociedade e no meio ambiente.

Sobre a Solar Coca-Cola — A Solar está entre uma das maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola, e conta atualmente com 13 fábricas. Com cerca de 60 centros de distribuição e 58 distribuidores autorizados, ela atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. A companhia conta com mais de 19 mil colaboradores (as) e é responsável pela produção e distribuição para cerca de 380 mil pontos de venda, impactando positivamente mais de 80 milhões de brasileiros.

