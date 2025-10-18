COP30: Belém decreta feriado municipal dias 6 e 7 de novembro

COP 30, em Belém: Construção do Parque Linear da avenida Almirante Tamandaré. — Foto: Raphael Luz / Agência Pará

Medidas buscam reduzir o impacto do trânsito e facilitar a mobilidade durante a conferência internacional.

Dias 6 e 7 de novembro serão feriado municipal em Belém, segundo a Lei nº 10.212/2025, sancionada pela Prefeitura. A medida tem o objetivo de reduzir o trânsito e facilitar a logística durante os dias de maior movimentação da COP 30 e da Cúpula da Amazônia, que vão reunir chefes de Estado, autoridades e representantes internacionais na capital paraense.

Além dos feriados, a Prefeitura determinou teletrabalho para servidores públicos entre os dias 5 e 21 de novembro, período em que ocorre o evento. No mesmo intervalo, será concedida também a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino.

Os feriados e o teletrabalho não se aplicam a serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e arrecadação. O decreto estabelece ainda que os órgãos públicos mantenham ao menos 10% do atendimento presencial à população.

O que vai funcionar normalmente

Os setores ligados à hospitalidade, cultura e turismo devem seguir com atividades normais, incluindo:

Bares e restaurantes

Hotéis, pousadas e hospedarias

Shopping centers

Teatros, cinemas, bibliotecas e pontos turísticos

Empresas de comunicação e radiodifusão

Farmácias

Padarias e supermercados

Empresas em regime de trabalho remoto

A expectativa é de que as medidas contribuam para diminuir os impactos no trânsito e na rotina dos moradores durante os dias mais movimentados da conferência.

