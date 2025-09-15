COP30: Belém terá megaesquema de segurança com Forças Armadas e policiais de outros estados

Viatura blindada do Exército, o ‘anfíbio Guarani’. — Foto: Reprodução / Operação Marajoara

Ainda em fase de planejamento, ações de segurança considera complexidade logística e risco potencial de ameaças, incluindo cibernéticas, terroristas ou de desordem pública durante o evento da ONU.

A cidade de Belém (PA) se prepara para receber, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), e junto com ela, um dos maiores esquemas de segurança pública já montados na região Norte do Brasil, segundo o Governo Federal.

O evento da ONU deve reunir chefes de Estado de aproximadamente 190 países, além de autoridades internacionais e cerca de 50 mil participantes de todo o mundo, o que exigirá uma operação integrada entre forças federais, estaduais e municipais.

Para o governo, a complexidade logística e o risco potencial de ameaças, incluindo cibernéticas, terroristas ou de desordem pública, exigem um aparato robusto e especializado. Isso porque a segurança reforçada garante não apenas a proteção das autoridades e participantes, mas também a imagem do Brasil como anfitrião de um dos principais fóruns globais sobre o futuro do planeta.

Forças federais

A Operação Marajaora, coordenada pelo Exército Brasileiro, está em fase de planejamento, ainda dependendo da definição de recursos financeiros. Já estão previstos reforços de unidades especializadas de diversas partes do país, são elas:

Forças Especiais e de Contraterrorismo (Goiânia-GO)

Defesa Aérea (Guarujá-SP)

Defesa Cibernética e Comunicações (Brasília-DF)

Operações Psicológicas (Goiânia-GO)

Reconhecimento Vigiado e Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) (Rio de Janeiro-RJ)

Viaturas blindadas Guarani (Boa Vista-RR)

Oito equipes de batedores com 80 motocicletas vindas de Brasília, Porto Alegre, Campo Grande, Rio de Janeiro e Recife

Polícias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que está coordenando o envio de especialistas de polícias estaduais, como do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, conforme a necessidade mapeada e a disponibilidade local.

A logística de deslocamento inclui viaturas por terra, como no caso do Rio de Janeiro, que enviará ao menos cinco veículos, além de aeronaves e outros meios, considerando distâncias e prazos operacionais, de acordo com o MJSP.

Durante a conferência, os principais contingentes serão da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os agentes policiais vão atuar, principalmente, na proteção de chefes de Estado durante a cúpula de líderes, de 5 a 8 de novembro, e fará presença ao longo de toda o período da COP 30, de 9 a 23 de novembro, ainda que com efetivo reduzido.

Marinha e Força Aérea

Ainda em Belém, o Comando Operacional Conjunto Marajoara reúne também uso de recursos e pessoal da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira (FAB).

A presença dessas forças será estratégica, especialmente para a segurança do Rio Guamá e do Aeroporto Internacional Val-de-Cans, pontos-chave na logística da conferência, segundo o governo.

Agentes municipais

No caso dos agentes municipais de Belém, a Prefeitura ainda está finalizando o plano de atuação dos agentes, que deverão complementar o trabalho das forças federais e estaduais.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/19:00:28

