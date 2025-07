COP30: Helder convida Arnold Schwarzenegger para conhecer o Pará

Foto: Reprodução | Governador leva Amazônia e COP30 ao centro das atenções ao lado de Al Gore e Arnold Schwarzenegger, em São Paulo.

O Pará foi um dos protagonistas na Expert XP 2025, maior evento de investimentos do mundo, realizado nesta semana na capital paulista.

Em um painel que reuniu grandes lideranças globais e personalidades influentes no cenário climático e econômico, o governador do Estado levou ao centro do debate temas como a Amazônia, a realização da COP30 em Belém e o protagonismo do Pará na agenda ambiental.

Durante sua participação, Helder Barbalho compartilhou os avanços e os desafios enfrentados na preservação da floresta e no desenvolvimento sustentável da região.

O momento de destaque se intensificou com o encontro de duas figuras internacionais: o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e o ex-governador da Califórnia e ator de cinema, Arnold Schwarzenegger, ambos notórios defensores da pauta climática.

“Foi uma oportunidade única de colocar o Pará no radar das decisões que impactam o planeta. O convite para conhecer a Amazônia durante a COP30 está feito”, declarou o governador, em referência à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será sediada pela primeira vez na Amazônia brasileira, em 2025.

