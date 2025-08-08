Copa do Brasil: confira os times classificados às quartas de final

(Foto: Reprodução) – Sorteio dos confrontos será na terça-feira (13), na sede da CBF; apenas o Athletico-PR, da Série B, segue vivo na disputa

A Copa do Brasil 2025 já tem definidos os oito clubes que disputarão as quartas de final. A noite desta quinta-feira (8) confirmou Vasco e Cruzeiro como os últimos classificados após o encerramento das oitavas de final. Agora, eles se juntam a Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense no mata-mata nacional, que teve início com 92 equipes, incluindo 12 que estrearam a partir da terceira fase.

Entre os classificados, apenas o Athletico-PR não disputa atualmente a Série A do Campeonato Brasileiro. O clube paranaense, rebaixado na temporada passada, eliminou o São Paulo nos pênaltis e manteve o sonho vivo de chegar à final. A última vez que um clube da Série B chegou às quartas foi em 2020, com Cuiabá e América-MG.

Outros destaques das oitavas foram as eliminações de Flamengo e Palmeiras, ambas em confrontos marcantes. O Rubro-Negro caiu também nos pênaltis, enquanto o Verdão foi superado pelo rival Corinthians, que garantiu presença na próxima fase.

O sorteio das quartas de final ocorrerá na próxima terça-feira (13), às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Diferente das primeiras fases, não haverá divisão por potes, o que permite qualquer confronto entre os oito classificados. Além disso, o sorteio definirá o chaveamento completo até a final.

As datas-base para os jogos de ida e volta das quartas já estão definidas pela entidade: 27 de agosto e 11 de setembro, respectivamente.

