Copa do Mundo de Clubes: quem são os jogadores mais bem pagos e quanto ganham; veja ranking

Os jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo de Clubes — Foto: Reuters

Segundo a Forbes, cinco grandes nomes do futebol acumulam US$ 381 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em ganhos no último ano; confira o ranking.

Mesmo sem ser o principal favorito ao título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, Lionel Messi tem uma conquista garantida: é o jogador mais bem pago do torneio.

Apenas cinco grandes estrelas do futebol que estão na competição somam, juntas, US$ 381 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em ganhos nos últimos 12 meses. A lista, elaborada pela revista Forbes, inclui Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr. e Harry Kane.

Todos esses atletas participam do novo formato da competição, que reúne 32 clubes e oferece uma premiação recorde de US$ 1 bilhão. São US$ 125 milhões destinados ao time campeão e a final está marcada para 13 de julho.

Para estimar os ganhos de cada jogador, a Forbes levou em conta salários, bônus e receitas fora de campo, como contratos de patrocínio, participações em eventos e empreendimentos pessoais.

Os dados foram cruzados com informações de fontes da indústria, como o site Capology.com, além de análises feitas por especialistas do setor esportivo.

Veja abaixo quanto ganham os mais bem pagos e saiba mais sobre o novo Mundial de Clubes.

1️⃣ Lionel Messi (Inter Miami)

Ganhos totais: US$ 135 milhões

Idade: 38 anos

Nacionalidade: Argentina

Em campo: US$ 60 milhões

Fora de campo: US$ 75 milhões

2️⃣ Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ganhos totais: US$ 90 milhões

Idade: 26 anos

Nacionalidade: França

Em campo: US$ 70 milhões

Fora de campo: US$ 20 milhões

3️⃣ Erling Haaland (Manchester City)

Ganhos totais: US$ 62 milhões

Idade: 24 anos

Nacionalidade: Noruega

Em campo: US$ 48 milhões

Fora de campo: US$ 14 milhões

4️⃣ Vinicius Jr. (Real Madrid)

Ganhos totais: US$ 55 milhões

Idade: 24 anos

Nacionalidade: Brasil

Em campo: US$ 40 milhões

Fora de campo: US$ 15 milhões

5️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique)

Ganhos totais: US$ 39 milhões

Idade: 31 anos

Nacionalidade: Inglaterra

Em campo: US$ 29 milhões

Fora de campo: US$ 10 milhões

Copa do Mundo de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes, que teve sua estreia neste ano, será realizada a cada quatro anos e reúne 32 equipes. A partida inaugural ocorreu em 14 de junho, e a final está marcada para 13 de julho.

O torneio oferece uma premiação recorde de US$ 1 bilhão, com até US$ 125 milhões destinados ao time vencedor. No entanto, esse valor nem sempre é repassado integralmente aos jogadores.

Na MLS, por exemplo, os jogadores recebem apenas 50% das premiações externas, com um limite de US$ 1 milhão por equipe — o que gerou protestos, como o do Seattle Sounders FC.

Outra reclamação recorrente entre os atletas é o excesso de jogos. Harry Kane, do Bayern de Munique, chegou a afirmar que os jogadores “não estão sendo ouvidos” e que existe um limite para manter o desempenho físico sem comprometer a saúde.

Fonte: Rafaela Zem, g1 — São Paulo

