Copa do Mundo Feminina: Espanha faz 6 gols, um contra, elimina Suíça e avança às quartas

Codina comemora seu gol a favor da Espanha: ela também marcou um gol contra na vitória por 5 a 1 contra a Suécia — Foto: AFP

A Espanha deu show e goleou a Suíça por 5 a 1 no estádio Eden Park, na Nova Zelândia, pelas oitavas de final; classificação é inédita para as espanholas

A Espanha deu show e goleou a Suíça por 5 a 1, neste sábado, no estádio Eden Park, na Nova Zelândia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Aitana Bonmatí comandou a vitória com dois gols e duas assistências para Alba Redondo e Jenni Hermoso. As suíças marcaram graças a um gol contra de Laia Codina, que também balançou as redes para a Espanha.

Com o resultado, a Espanha eliminou a Suíça e garantiu ida inédita às quartas de final do torneio. A La Roja é a primeira seleção classificada até o momento. A adversária da Espanha nas quartas será a Holanda ou a África do Sul, que se enfrentam neste sábado, às 23h (de Brasília).

O confronto nas quartas de final será na noite da próxima quinta-feira, às 22h.

O destaque do jogo foi Bonmatí, do Barcelona. Ela não só garantiu dois golaços e duas assistências, como levou perigo em outras finalizações durante o jogo, mostrando que pode ser protagonista enquanto a craque Putellas está na reserva.

A Espanha, com time mexido após goleada sofrida contra o Japão, saiu na frente logo aos cinco minutos de jogo. Depois de jogada pela esquerda, Redondo completou bem na área, mas viu a goleira Thalmann salvar em cima da linha. A bola ainda bateu na trave, mas a zaga não afastou. Redondo pegou a sobra e tocou para Bonmatí, que limpou a marcação e com um chute de pé esquerdo dentro da área abriu o placar.

O gol da Suíça, em empate em 1 a 1, aos sete minutos do primeiro tempo, foi resultado de um grave erro de Codina. Ao receber sobra na intermediária defensiva, a defensora tentou recomeçar a jogada com um passe longo para a goleira Coll. Porém, a bola saiu muito forte e surpreendeu a arqueira, que não pôde reagir e viu a bola morrer no fundo das redes.

Mas para o alívio das espanholas, Redondo cabeceou na área e fez 2 a 1 aos 17 minutos, após um cruzamento de Ona Batlle desviado por Bonmatí. A mesma Aitana Bonmatí voltou a brilhar e balançar a rede aos 36 com uma jogada em que se livrou das marcadoras suíças.

Codina se redimiu de seu gol contra ao fazer 4 a 1 após uma cobrança de escanteio aos 45 minutos e Hermoso fechou a goleada no segundo tempo, aos 70. A partida foi disputada em uma noite fria do inverno neozelandês no Eden Park de Auckland, com mais de 43.000 espectadores, a maioria comemorando os gols espanhóis.

