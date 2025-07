Copa Santarém de Futsal: Juventude e Pulga disputam o título da competição neste sábado, 26

Juventude está na final da Copa Santarém de Futsal — Foto: Divulgação

Semifinais aconteceram na noite de quinta (24) na Arena Estadual do Oeste do Pará. Juventude venceu o Aparecida nos pênaltis enquanto que a Pulga venceu a Marina na prorrogação

Emocionante, eletrizante e empolgante. Assim foram as partidas válidas pelas semifinais da Copa Santarém de Futsal. Não foi fácil, mas Juventude e Pulga conquistaram na garra as vagas para a grande final da competição.

Os jogos das semifinais iniciaram às 20h na Arena Estadual do Oeste do Pará Professor Djalma Lima. A grande final será neste sábado (26) a partir das 20h na Arena Estadual do Oeste do Pará.

A programação é aberta ao público e os torcedores podem prestigiar a partida doando um quilo de alimento não perecível.

Juventude Grupo Mega x Aparecida Erlonav

O primeiro duelo foi entre Juventude Grupo Mega e Aparecida Erlonav. As duas equipes foram para quadra dispostas a sair com a classificação. O duelo foi bastante disputado, mas as equipes não saíram do 0 a 0 no primeiro tempo.

O primeiro gol foi marcado somente na segunda etapa da partida. O Aparecida abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo quando Acreano recebeu a bola após cobrança de lateral. O jogador girou, se desvencilhou da marcação e chutou no gol, balançando as redes e deixando o Aparecida na frente no placar.

Pouco tempo depois, aos 16 minutos em uma jogada trabalhada no meio da quadra, o goleiro linha Bruno Rato fez o gol de empate quando chutou forte do meio da quadra, sem chances de defesa para o goleiro do Aparecida.

Depois disso, as equipes seguiram para a prorrogação, seguindo empatadas em 1 a 1, levando a decisão para os pênaltis.

Cobrança dos pênaltis

Gols do Juventude: Anderson Belém, Igor, Caio, Negãozinho, Felipe

Gols do Aparecida: AD, Gianini, Acreano, Adriano Pato.

Na quinta cobrança dos pênaltis, Labilá foi para o gol do Juventude. Alaf chutou e o goleiro defendeu, levando o Juventude para a final da competição.

Pulga Minamaq x Marina Fácil Solar

Outra partida que provocou a manifestação dos mais diversos sentimentos foi a disputa entre Pulga Minamaq e Marina Fácil Solar.

No primeiro tempo, a equipe da Marina fez o primeiro gol aos 13 minutos. Jeanzinho chutou de fora da área, a bola chegou a tocar na defesa da Pulga, mas acabou entrando no gol.

O segundo gol da Marina foi marcado aos 14 minutos quando a Marina saiu no contra-ataque após um erro de passe da Pulga. Cristiano recebeu na cara do gol e marcou o segundo gol da disputa.

No segundo tempo a Pulga foi em busca da reabilitação na partida e aos 2 minutos André chutou do meio da quadra e marcou o primeiro gol da equipe.

Aos 9 minutos Ronaldo recebeu a bola “na cara do gol” de Lazoba e não desperdiçou, marcando o segundo gol da Pulga e deixando o duelo empatado.

Aos 10 minutos do segundo tempo Maikinho chutou ao gol, o goleiro da Pulga defendeu, mas Cristiano aproveitou a sobra da bola e marcou o terceiro gol da Marina.

Aos 11 minutos pela lateral, novamente Lazoba cruza para a área e Dudu marca para a Pulga, deixando o duelo novamente empatado.

Aos 19 minutos uma jogada entre Pantoja e Lazoba resultou no 4º gol da Pulga. Faltando 14 segundos para o fim do jogo, Jeanzinho marcou mais um gol para a Marina, deixando novamente tudo empatado.

Prorrogações

A decisão foi para as prorrogações e as equipes mantiveram o resultado empatado no primeiro tempo.

Faltando 58 segundo para o fim do segundo tempo da prorrogação, em cobrança de tiro livre direto, Maikinho chutou, mas o goleiro George defendeu causando muita empolgação entre os torcedores da Pulga, que vibraram bastante.

Faltando 9 segundos para terminar a partida, Pantoja foi para a cobrança de tiro livre direto e marcou o gol que selou a vitória da Pulga, levando a equipe para a final da 1ª Edição da Copa Santarém de Futsal.

