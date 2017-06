Coreia do Norte pode testar em breve míssil balístico intercontinental

A série de testes realizados por Pyongyang voltou a aumentar as tensões na região, tanto que o governo chinês voltou a pedir que os norte-coreanos, seus aliados históricos, parem com o que chamou de “provocações”

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte realizou uma série de testes com mísseis, incluindo um míssil de alcance intermediário, que teria como propulsor um motor de origem soviética, segundo especialistas.

Neste sábado (10) a mídia oficial norte-coreana declarou que o teste do míssil “não está longe”. “A série de últimos testes de armas estratégicas mostraram que nós não estamos longe de testar um míssil balístico intercontinental”, afirma um artigo no Rodong Sinmun, o jornal oficial norte-coreano citado pela Yonhap.

